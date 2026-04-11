Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Sobota,
11. 4. 2026,
18.55

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
novoletna turneja Planica Planica smučarski skoki Nika Prevc Nika Prevc

Sobota, 11. 4. 2026, 18.55

8 minut

Predlog koledarja smučarskih skokov v sezoni 2026/27

Velika novost za Niko Prevc, udarec za ljubitelje smučarskih poletov

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nika Prevc | Nika Prevc in druščina bodo v prihodnji sezoni prvič tekmovale na štirih postojankah prestižne novoletne turneje. | Foto Guliverimage

Nika Prevc in druščina bodo v prihodnji sezoni prvič tekmovale na štirih postojankah prestižne novoletne turneje.

Foto: Guliverimage

Nika Prevc bo v sezoni 2026/27 znova branila veliki kristalni globus. Koledar svetovnega pokala v smučarskih skokih bo prihodnjo zimo sicer precej drugačen od letošnjega. Odbor Mednarodne smučarske zveze je na sobotnem sestanku v Pragi predstavil predlog sporeda za naslednjo sezono, ta predlog bo maja v Portorožu potrjevala še komisija FIS.

Koledar torej še ni dokončno potrjen, prvi vtisi ljubiteljev smučarskih skokov pa so mešani. Z navdušenjem pozdravljajo novost na koledarju ženske karavane, ki si bo v prihodnji sezoni delila oder prestižne novoletne turneje z moško konkurenco. Na drugi strani pa v oči bode zmanjšano število tekem na letalnicah. Kaj torej skakalce in skakalke čaka v prihodnji sezoni?

Poleti le v Vikersundu in Planici

Predlog koledarja v moški konkurenci predvideva nekoliko krajšo poletno sezono, med začetkom avgusta in koncem oktobra bodo skakalci na delu na štirih različnih prizoriščih, generalka pred začetkom zime bo v nemškem Klingenthalu.

Tako kot lansko leto bodo prve točke v sezoni svetovnega pokala za moške predvidoma na razpolago v Lillehammerju na Norveškem, kjer bodo prvi skoki sezone na sporedu med 20. in 22. novembrom. Po novoletni turneji se bodo skakalci odpravili v poljske Zakopane, sledi dolga pot v Sapporo, kasneje pa še tekme v Willingenu, Lake Placidu in Lahtiju. 20. februarja bo Vikersund gostil prve polete v sezoni, takoj zatem pa bo na sporedu vrhunec zime, svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Falunu.

Po končanem prvenstvu skakalce čakata le še dve postojanki svetovnega pokala; Oslo in finale v Planici. Okrnjen je torej program smučarskih poletov, ki bo prihodnjo zimo potekal le na norveški in slovenski letalnici. Zaradi bližine svetovnega prvenstva bi utegnil marsikdo tudi 'žrtvovati' tekme v Vikersundu.

Domen Prevc bo mali kristalni globus v poletih branil le v Vikersundu in Planici. Foto: Reuters

Prvič na štirih postojankah novoletne turneje

Ženski koledar je za poletno sezono povsem enak moškemu. Prav tako bodo tudi skakalke s svetovnim pokalom začele v Lillehammerju. Ključno spremembo za Niko Prevc in druščino predstavlja prva izvedba novoletne turneje na tradicionalnih štirih postojankah v Nemčiji in Avstriji (Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck in Bischofshofen).

Takoj po končani turneji skakalke čaka še spektakel na Ljubnem, nato bo na vrsti azijska turneja. Pred svetovnim prvenstvom v Falunu bodo na sporedu še tekme v Willingenu, Lake Placidu, Lahtiju in Beljaku. Po koncu prvenstva bo koledar spet enak moškemu; po tekmah v Oslu bodo skakalke znova letele tudi v Planici, kjer sta predvideni dve posamični tekmi.

novoletna turneja Planica Planica smučarski skoki Nika Prevc Nika Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
