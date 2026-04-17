Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
17. 4. 2026,
18.48

55 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Liga NBA Liga NBA NBA Los Angeles Lakers LeBron James

Petek, 17. 4. 2026, 18.48

55 minut

Okoli LeBrona Jamesa se znova dviga prah

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
LeBron James | LeBron James je bil v zadnjih tednih ob poškodbi Dončića in Reavesa gonilna sila Lakersov. | Foto Guliverimage

LeBron James je bil v zadnjih tednih ob poškodbi Dončića in Reavesa gonilna sila Lakersov.

Foto: Guliverimage

Ob robu začetka končnice lige NBA so se znova začela pojavljati ugibanja in vprašanja o morebitnem koncu kariere 41-letnega člana LA Lakersov LeBrona Jamesa.

"Ko bom vedel, boste vedeli tudi vi. Jaz ne vem. Nimam pojma. Samo živeti želim. To je vse," je bil o svojih načrtih za prihodnjo sezono v času All Star vikenda skop LeBron James. V ligaških krogih prevladuje občutek, da se James še ni odločil o svoji prihodnosti, čeprav se pričakuje, da bo igral še eno sezono. A možnost upokojitve je na mizi in ideja, da si LeBron želi sezono "poslovilne turneje", je napačna, zdaj poročata Dan Woike in Sam Amick iz The Athletic. 

Viri iz ekipe in lige pravijo, da James ni sprejel nobenih odločitev glede svoje prihodnosti in da je upokojitev še vedno realna možnost. Zamisel, da bi si James želel poslovilne turneje, ki se dolgo navaja kot dokaz, da ta sezona ni bila njegova zadnja, je napačna, to pa naj bi več virov slišalo celo neposredno od Jamesa samega, ki si tako pušča odprte vse možnosti.

Za kakšne konkretnejše odgovore bo tako treba počakati do konca te sezone. Takrat bo jasno, ali bo kariere 41-letnega Jamesa res konec ali se bo ta nadaljevala v dresu Lakersov ali morda katerega izmed drugih klubov. Kot najverjetnejši možnosti se omenja Cleveland Cavalierse in Golden State Warriorse.

Liga NBA Liga NBA NBA Los Angeles Lakers LeBron James
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

