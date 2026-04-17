Okoli LeBrona Jamesa se znova dviga prah

Ob robu začetka končnice lige NBA so se znova začela pojavljati ugibanja in vprašanja o morebitnem koncu kariere 41-letnega člana LA Lakersov LeBrona Jamesa.

"Ko bom vedel, boste vedeli tudi vi. Jaz ne vem. Nimam pojma. Samo živeti želim. To je vse," je bil o svojih načrtih za prihodnjo sezono v času All Star vikenda skop LeBron James. V ligaških krogih prevladuje občutek, da se James še ni odločil o svoji prihodnosti, čeprav se pričakuje, da bo igral še eno sezono. A možnost upokojitve je na mizi in ideja, da si LeBron želi sezono "poslovilne turneje", je napačna, zdaj poročata Dan Woike in Sam Amick iz The Athletic.

LeBron James has directly told sources close to him that he doesn't want a retirement tour, per @DanWoikeSports and @sam_amick of The Athletic



As James has yet to make a decision on his future, it remains a "real possibility" that he will retire at the conclusion of the 2025-26…

Viri iz ekipe in lige pravijo, da James ni sprejel nobenih odločitev glede svoje prihodnosti in da je upokojitev še vedno realna možnost. Zamisel, da bi si James želel poslovilne turneje, ki se dolgo navaja kot dokaz, da ta sezona ni bila njegova zadnja, je napačna, to pa naj bi več virov slišalo celo neposredno od Jamesa samega, ki si tako pušča odprte vse možnosti.

Za kakšne konkretnejše odgovore bo tako treba počakati do konca te sezone. Takrat bo jasno, ali bo kariere 41-letnega Jamesa res konec ali se bo ta nadaljevala v dresu Lakersov ali morda katerega izmed drugih klubov. Kot najverjetnejši možnosti se omenja Cleveland Cavalierse in Golden State Warriorse.

