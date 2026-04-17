Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Š. L.

Petek,
17. 4. 2026,
19.30

Osveženo pred

3 ure, 42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Liga NBA, 17. april, play-in

Znana bosta še zadnja dva odgovora

Golden State Warriors Stephen Curry | Stephen Curry je na zadnji tekmi dosegel 35 točk. | Foto Reuters

Stephen Curry je na zadnji tekmi dosegel 35 točk.

Foto: Reuters

V ligi NBA bosta v noči na soboto postala znana še dva udeleženca končnice. Na zahodu se bodo za mesto v končnici pomerili Phoenix Sunsi in Golden State Warriorsi, na vzhodu pa Charlotte Hornetsi in Orlando Magic. Zmagovalca prvega para v končnici čaka boj s prvaki Oklahoma City Thunder, na vzhodu pa svojega tekmeca že čaka ekipa Detroit Pistons.

Potem ko so v torek zamudili možnost napredovanja s končnega turnirja lige NBA, se bodo Phoenix Sunsi v petek poskušali vrniti na izločilni tekmi. Sunse zdaj čakajo Golden State Warriorsi, ki so v boju za ohranitev upov na končnico ugnali Los Angeles Clipperse. Odločilno vlogo je prevzel Stephen Curry. "Zato se je Steph vrnil," je Kerr povedal o Curryjevi predstavi na uvodni tekmi in tem, kako se je v pomembnih trenutkih znašel v ospredju. "Vsi, ki so mislili, da bi si moral Steph vzeti preostanek leta prosto, so vedeli, kaj počne. To je on. Če lahko tekmuje, bo tekmoval." Warriorsi so zmagali na treh od štirih srečanj med ekipama v rednem delu sezone.

Zanimiv obračun se obeta tudi na vzhodu, kjer se bosta pomerila Charlotte in Orlando. Orlando, ki je bil v rednem delu sezone osmi, je zapravil prvo priložnost proti Philadelphii, zdaj pa se bo skušal rešiti proti deveti ekipi rednega dela vzhoda, proti Charlottu, ki je v prvem boju za biti ali ne biti ugnala Miami.

Končnico bosta sicer v soboto ob 19. uri po slovenskem času odprli ekipi Cleveland Cavaliers in Toronto Raptors. Los Angeles Lakerse prva tekma proti Houston Rocketsom čaka v noči na nedeljo (2.30).

Liga NBA, 17. april, play-in:

Play-in

Zahodna konferenca:

Phoenix Suns (7) – Portland Trail Blazers (8) 110:114
Los Angeles Clippers (9) : Golden State Warriors (10) 121:126

Vzhodna konferenca:

Philadelphia 76ers (7) : Orlando Magic (8) 109:97
Charlotte Hornets (9) : Miami Heat (10) 127:126

Pari končnice:

Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – ?
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5)
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6)
San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7)

Vzhod:

Detroit Pistons (1) – ?
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5)
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6)
Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7)

Lestvici po rednem delu:

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
