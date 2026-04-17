Znana bosta še zadnja dva odgovora

V ligi NBA bosta v noči na soboto postala znana še dva udeleženca končnice. Na zahodu se bodo za mesto v končnici pomerili Phoenix Sunsi in Golden State Warriorsi, na vzhodu pa Charlotte Hornetsi in Orlando Magic. Zmagovalca prvega para v končnici čaka boj s prvaki Oklahoma City Thunder, na vzhodu pa svojega tekmeca že čaka ekipa Detroit Pistons.

Potem ko so v torek zamudili možnost napredovanja s končnega turnirja lige NBA, se bodo Phoenix Sunsi v petek poskušali vrniti na izločilni tekmi. Sunse zdaj čakajo Golden State Warriorsi, ki so v boju za ohranitev upov na končnico ugnali Los Angeles Clipperse. Odločilno vlogo je prevzel Stephen Curry. "Zato se je Steph vrnil," je Kerr povedal o Curryjevi predstavi na uvodni tekmi in tem, kako se je v pomembnih trenutkih znašel v ospredju. "Vsi, ki so mislili, da bi si moral Steph vzeti preostanek leta prosto, so vedeli, kaj počne. To je on. Če lahko tekmuje, bo tekmoval." Warriorsi so zmagali na treh od štirih srečanj med ekipama v rednem delu sezone.

Zanimiv obračun se obeta tudi na vzhodu, kjer se bosta pomerila Charlotte in Orlando. Orlando, ki je bil v rednem delu sezone osmi, je zapravil prvo priložnost proti Philadelphii, zdaj pa se bo skušal rešiti proti deveti ekipi rednega dela vzhoda, proti Charlottu, ki je v prvem boju za biti ali ne biti ugnala Miami.

Končnico bosta sicer v soboto ob 19. uri po slovenskem času odprli ekipi Cleveland Cavaliers in Toronto Raptors. Los Angeles Lakerse prva tekma proti Houston Rocketsom čaka v noči na nedeljo (2.30).

Liga NBA, 17. april, play-in:

Play-in Zahodna konferenca: Phoenix Suns (7) – Portland Trail Blazers (8) 110:114

Los Angeles Clippers (9) : Golden State Warriors (10) 121:126 Vzhodna konferenca: Philadelphia 76ers (7) : Orlando Magic (8) 109:97

Charlotte Hornets (9) : Miami Heat (10) 127:126

Pari končnice: Zahod: Oklahoma City Thunder (1) – ?

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5)

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6)

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) Vzhod: Detroit Pistons (1) – ?

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5)

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6)

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7)

Lestvici po rednem delu:

