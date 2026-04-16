Čeprav je slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić v tej sezoni v rednem delu lige NBA odigral le 64 tekem, kar je manj od zahtevanega pogoja za to, da lahko kandidiraš za individualna priznanja v tej sezoni, bo vendarle v igri za nagrade. Vodstvo lige NBA je po poročanju vedno dobro obveščenega novinarja Shamsa Charanie ugodilo pritožbi, ki se sklicuje na izredne okoliščine, saj je Dončić med sezono izpustil dve tekmi zaradi obiska novorojene druge hčerke v Sloveniji. Tako bo lahko najboljši strelec tekmovanja vendarle kandidiral tudi za najbolj prestižni nagradi. To sta priznanje MVP in uvrstitev v najboljšo peterko.

V morju manj prijetnih novic, ki so si sledile po poškodbi Luke Dončića na gostovanju v Oklahoma Cityju, je končno na drugi strani velike luže zaokrožila tudi malce bolj vedra in pozitivna. Slovenski košarkarski virtuoz, najboljši strelec lige NBA v tej sezoni, bo lahko namreč vendarle kandidiral za največja individualna priznanja. Čeprav je v rednem delu odigral le 64 tekem, kar je za las premalo, saj pravilo lige NBA zahteva vsaj 65 odigranih srečanj, na katerih košarkar prebije na parketu vsaj 20 minut, bo vseeno prišel v poštev pri glasovanju za priznanja in izbore v najboljše peterke. Tako sporoča vedno dobro obveščeni novinar Shams Charania, ki se sklicuje na ESPN.

Just in: The NBA and NBPA have ruled in favor of Lakers' Luka Doncic and Pistons' Cade Cunningham on their Extraordinary Circumstances Challenge for the 65-game award rule, making both eligible for all 2025-26 season honors such as MVP and All-NBA teams, sources tell ESPN. pic.twitter.com/gUYdUn1q4k — Shams Charania (@ShamsCharania) April 16, 2026

Poleg Dončića bo obveljala izjema tudi za Cada Cunninghama, ki je v tej sezoni blestel v dresu Detroita, nato pa zaradi kolapsa pljuč, ki so mu ga diagnosticirali 17. marca, izpustil 12 tekem.

Vodstvo lige NBA pa je zavrnilo pritožbo Anthonyja Edwardsa. Trenutno poškodovani zvezdnik Minnesote je odigral v rednem delu sezone 60 tekem, nato pa vložil pritožbo in se skliceval na izredne okoliščine, a mu to ni pomagalo.

Shai še drugič zapored?

Shai Gilgeous Alexander brani priznanje MVP igralca rednega sezone. Lani je bil najboljši tudi v končnici. Foto: Reuters Kar se tiče boja za priznanja MVP se največ možnosti za osvojitev pripisuje Shaiju Gilgeous-Alexandru. Kanadčan je pomagal Oklahoma Cityju, s katerim brani naslov prvaka, do najboljšega izkupička v rednem delu sezone. Je drugi najboljši strelec tekmovanja, priznanje MVP pa bi lahko osvojil drugič zapored.

Še bolj kot Dončić in Cunningham sta, kar se tiče največjih kandidatov za dobitnika priznanja MVP, v zadnjem obdobju izstopala Francoz Victor Wembanyama (San Antonio) in Srb Nikola Jokić (Denver). Bolj ali manj je torej že jasno, da bo prejemnik košarkar, ki nastopa za klub iz zahodne konference.

Kdaj se bo Luka Dončić vrnil na parket? Navijači Lakersov stiskajo pesti tudi za čim hitrejše okrevanje Austina Reavesa ... Foto: Guliverimage

Dončić v teh dneh bije bitko s časom. V želji, da bi čimprej odpravil poškodbo stegenske mišice, se je odpravil v Evropo. Po zadnjih neformalnih informacijah bi se lahko morda vrnil na parket na četrti tekmi prvega kroga končnice, v katerem se bodo Los Angeles Lakers pomerili s Houston Rockets in zaradi boljšega izkupička v rednem delu sezone računali na prednost dodatne domače tekme.

Dončić se že nekaj časa zdravi v Evropi, danes pa naj bi si v družbi teniškega asa Novaka Đokovića, s katerim se je pred leti družil tudi na tekmi v Ljubljani, ogledal košarkarsko tekmo košarkarske evrolige med "njegovim" Realom in beograjsko Crveno zvezdo, ki mu je prav tako pri srcu.