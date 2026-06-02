Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
2. 6. 2026,
7.55

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
Sejda Bešlić Halid Bešlić

Torek, 2. 6. 2026, 7.55

42 minut

Manj kot leto po smrti Halida Bešlića umrla njegova žena Sejda

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Halid in Sejda Bešlić | Halid in Sejda Bešlić leta 2009 | Foto Zvonimir Coric/PIXSELL

Halid in Sejda Bešlić leta 2009

Foto: Zvonimir Coric/PIXSELL

Osem mesecev po smrti legendarnega pevca Halida Bešlića je umrla tudi njegova žena Sejda.

Po dolgi bolezni je umrla Sejda Bešlić, žena slovitega bosansko-hercegovskega pevca Halida Bešlića, ki se je poslovil oktobra lani. Zakonca Bešlić sta bila skupaj skoraj 50 let, Sejda pa je veljala za njegovo največjo oporo in najbolj iskreno kritičarko. Njena beseda je menda veljala za zadnjo, če ji pesem ni bila všeč, je Bešlić ni posnel.

Bešlić ji je lani, le nekaj tednov pred svojo smrtjo, posvetil skladbo Sejda, ki jo je posnel z zasedbo Miligram.

Potem ko je 7. oktobra lani Halid Bešlić umrl, se je Sejdi, ki se je tudi sama že nekaj časa borila z boleznijo, stanje začelo slabšati. Zadnje mesece je bila pod stalnim zdravniškim nadzorom, v največjo uteho pa ji je bil sin Dino.

Halid Bešlić
Trendi Umrl je Halid Bešlić
Sejda Bešlić Halid Bešlić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.