Po dolgi bolezni je umrla Sejda Bešlić, žena slovitega bosansko-hercegovskega pevca Halida Bešlića, ki se je poslovil oktobra lani. Zakonca Bešlić sta bila skupaj skoraj 50 let, Sejda pa je veljala za njegovo največjo oporo in najbolj iskreno kritičarko. Njena beseda je menda veljala za zadnjo, če ji pesem ni bila všeč, je Bešlić ni posnel.

Bešlić ji je lani, le nekaj tednov pred svojo smrtjo, posvetil skladbo Sejda, ki jo je posnel z zasedbo Miligram.

Potem ko je 7. oktobra lani Halid Bešlić umrl, se je Sejdi, ki se je tudi sama že nekaj časa borila z boleznijo, stanje začelo slabšati. Zadnje mesece je bila pod stalnim zdravniškim nadzorom, v največjo uteho pa ji je bil sin Dino.