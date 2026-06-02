Ukrajinska poslastica, za polfinale tudi Slovenka

Na teniškem OP Francije se v torek začenjajo četrtfinalni dvoboji. Na sporedu bosta dva ženska dvoboja. Četrtfinalni dvoboj bo v igri dvojic igrala tudi naša Andreja Klepač.

Na osrednjem igrišču Philippe Chatrier bomo v torek spremljali dva zelo zanimiva ženska četrtfinalna obračuna OP Francije. Zelo poseben bo ukrajinski dvoboj med Elino Svitolino in Marto Kostjuk. Igralki sta do zdaj odigrali dva medsebojna dvoboja in obe enkrat zmagali. Mnogi pričakujejo izenačen dvoboj.

Pred tem bosta na osrednje igrišče stopili mlada Mirra Andreeva in izkušena Romunka Sorana Cirstea, ki do zdaj še ni oddala niza na tem turnirju. Mlada, šele 19-letna Rusinja dokazuje, da se prebija v sam vrh ženskega tenisa. Andreeva je Romunko letos že premagala v Linzu, to pa je bil njun edini medsebojni dvoboj.

Andreja Klepač

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač pa bo lovila polfinale v ženskih dvojicah na letošnjem OP Francije. Skupaj z Belgijko Magali Kempen se bosta v četrtfinalu pomerili s prvima nosilkama, Čehinjo Katerino Siniakovo in Američanko Taylor Townsend.

OP Francije, četrtfinale Mirra Andreeva (Rus/8) – Sorana Cirstea (Rom/18)

Elina Svitolina (Ukr/7) –- Marta Kostjuk (Ukr/15)



Ženske dvojice: Katerina Siniakova (Češ/1)/Taylor Townsend (ZDA/1) – Magali Kempen (Bel)/Andreja Klepač (Slo)

