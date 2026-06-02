Zverev nadigral španskega najstnika, mladi Slovenec suvereno napredoval

V moškem delu turnirja teniškega OP Francije se začenjajo četrtfinalni dvoboji. Velika pozornost je bila usmerjena v dvoboj med drugim nosilcem Alexandrom Zverevom in mladim Špancem Rafaelom Jodarjem. Nemec je lažje od pričakovanega preskočil špansko oviro. Zmagal je v treh nizih. Njegov naslednji nasprotnik bo boljši iz večernega dvoboja med Čehom Jakubom Menšikom in Brazilcem Joaom Fonseco. Svojo pariško zgodbo uspešno nadaljuje Žiga Šeško, ki se je uvrstil v tretji krog mladinskega tekmovanja.

V moškem delu turnirja je bil velike pozornosti deležen obračun med drugim nosilcem Nemcem Alexandrom Zverevom in šele 19-letnim španskim talentom Rafaelom Jodarjem. Mladi Španec je bil eno največjih presenečenj letošnjega Roland Garrosa. Prvič v karieri se je uvrstil v četrtfinale turnirja za grand slam. Nasproti mu je stal veliko bolj izkušen Zverev, ki je že igral v finalu tega turnirja in sodi med favorite za zmago. Sploh, ko so se nekateri glavni favoriti že poslovili od turnirja. To je dokazal na igrišču. Zmagal je s 7:6, 6:1 in 6:3.

Devetindvajsetletni Nemec je tako dobil dvoboj s prvim resnejšim tekmecem v Parizu. Kar deset let mlajši Španec, še lani ni bil med najboljšimi 700 na lestvici ATP, se je dobro upiral predvsem v prvem nizu, v nadaljevanju pa si je Zverev gladko priigral peti polfinale v francoski prestolnici.

Zverev prvi favorit na stavnicah

Nemec je prvi favorit za zmago na stavnicah. Foto: Reuters Po presenetljivem razpletu in izpadu Jannika Sinnerja in Novaka Đokovića ter zaradi poškodbe Carlosa Alcaraza je vsaj na stavnicah Zverev zdaj tudi kandidat za končno zmago in svoje prvo slavje na grand slamu, a sam o tem ne govori naglas. "Želim si zmagati na naslednji tekmi. To je moj edini cilj. Sem v polfinalu in za zdaj je to to."

Jasno je, da se bodo tudi v naslednjem dvoboju pomerila Nemčeve izkušnje ter mladostna svežina in polet, saj je Menšik star 20 let, Fonseca 19. Zverev pa je napovedal, da si bo njun dvoboj zvečer ogledal po televiziji.

V prvem nizu je bolje kazalo Jodarju, ki je z ritmom narekoval igro in Nemcu odvzel tudi servis, a očitno ni zdržal pritiska, ko bi moral v 12. igri na lasten servis končati niz. V podaljšani igri je nato slavil Nemec. Tudi v nadaljevanju se Jodarju ni več uspelo zbrati, saj ni držal načina igre iz prvega niza. Morda pa je bil mladi Jodar tudi le utrujen, saj je v prejšnjih dveh krogih odigral po pet nizov.

V drugem dvoboju bomo tako gledali boj dveh mladih zvezdnikov. Brazilec Joao Fonseca bo v četrtfinalu OP Francije igral proti Čehu Jakubu Menšiku. Oba sta imela do četrtfinala zelo zahtevno pot in že pokazala, da znata zmagovati tudi v petih nizih.

Šeško brez večjih težav v tretji krog

V mladinski konkurenci OP Francije je že igral tudi slovenski teniški up Žiga Šeško. Šeško, ki je peti nosilec turnirja, se je tokrat pomeril z Latvijcem Rihardsom Neimanisom in ga premagal po dveh nizih. Dvoboj se je končal z izidom 6:4 in 6:3, naš igralec pa je za zmago potreboval uro in 23 minut.

Žiga Šeško

Začel malo slabše, nato pa stvari postavil na svoje mesto

Šeško je prvi niz dobil s 6:4. Začel je malce slabše, ko je hitro izgubil servis in zaostajal z 0:2, nato pa se vrnil, pri 4:4 še enkrat odvzel servis Neimanisu in niz zanesljivo zaključil z igro brez izgubljene točke. V drugem nizu je Žiga Šeško zaigral precej bolj zanesljivo. Po začetnem izenačenju je pri rezultatu 2:2 prišel do ključnega odvzema servisa, nato pa nadzoroval potek dvoboja. Neimanis se je sicer pri zaostanku s 3:4 še skušal vrniti, a je Šeško ostal miren in odločilni niz zaključil s 6:3 in zasluženo napredoval v 3. krog prestižnega turnirja.

OP Francije, moški: Četrtfinale:

Alexander Zverev (Nem/2) - Rafael Jodar (Špa/27) 7:6 (3), 6:1, 6:3

Jakub Menšik (Češ/26) – Joao Fonseca (Bra/28)

