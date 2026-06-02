B. G.

2. 6. 2026,
11.41

Klemen Bučan jezen na sinovo učiteljico: Šola se trudi, da nas naredi vse enake

Festival Panč; Klemen Bučan, radijski voditelj, stand-up komik, DJ | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Priljubljeni voditelj in komik Klemen Bučan je na družbenih omrežjih zapisal, kaj si misli o šolskem sistemu po tem, ko je učiteljica že drugič od njegovega sina zahtevala, da se prilagodi pričakovanjem.

Klemen Bučan je septembra lani v prvi razred poslal sina Kasperja, ki pa po Klemnovih besedah v šoli ni ustvarjalno sprejet, kot bi si sam želel.

Voditelj je namreč že drugič na družbenih omrežjih kritiziral njegovo učiteljico, ki je Kasperja okarala, ker določene risbice ni narisal po njenih pričakovanjih.

"Kako mi gre pa šola na živce ... Si po končani lastni nisem mislil, da bom še kdaj rekel, ampak evo, spet in spet smo pri HIŠAH!" je zapisal in pojasnil, da so otroci spet dobili nalogo, da narišejo hišo, Kasper pa je bil malo bolj ustvarjalen. On je namreč narisal hišo strahov. Bučan predvideva, da je navdih črpal iz knjige o Harryju Potterju, ki sta jo ravno prebrala.

"Dejansko ni bilo slabo narisano, ampak NE, učiteljica je rekla: 'Ni OK, hočem, da narišeš lepo hišo!' In je moral še enkrat, in ko je narisal navadno dolgočasno hišo, tako kot vsi, in zraven napisal: 'Hiša je lepa!' Ooooo, to je bilo pa potem super!" je dejal.

Sledila je kritika šolskega sistema, češ da se šola trudi, da nas "naredi vse enake, brez lastne domišljije, ukalupljene v sistem, kakršnega so si zamislili". Dodal je, da se bo sam še naprej maksimalno trudil spodbujati sinovo domišljijo, da bo nekoč postal ponosen mlad moški z lastnimi, svežimi in drugačnimi idejami.

Ni težava slovnica, ampak napačna izbira materiala

Sicer pa se ni zgodilo prvič, da je Kasper doživel kritiko zaradi hiše. Kot je dejal Bučan, se je podobno zgodilo pred nekaj tedni, ko so morali v šoli dokončati stavek: "Hiše je narejena iz …" Zapletlo se ni pri slovnici, ampak pri materialu. 

"On napiše 'iz ceglou', učiteljica je prečrtala, sem rekel OK, verjetno je pravilno iz opeke, NE, zraven je z rdečo napisala 'iz lesa'! Pa dobro, kaj smo zdaj 1. razred osnovne šole ali gradbene?" je pripomnil komik.

Kot kaže, zna komik tudi na očetovsko vlogo pogledati s humorističnimi očmi, kar je dokazal že pred časom, ko je svoj stand up šov poimenoval Oče leta. Že jeseni pa se vrača na televizijske zaslone kot voditelj priljubljenega resničnostnega šova Življenje na tehtnici na Planet TV.

