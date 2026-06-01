Na OP Francije se nadaljujejo dvoboji osmine finala, ki bodo spet zanimivi. Svoje nastope v mladinski kategoriji začenja Žiga Šeško, veliki up slovenskega tenisa.

Pravo teniško poslastico bi lahko prikazala Frances Tiafoe in Matteo Arnaldi. V Parizu sta letos že veliko igrala. Američan je za preboj v osmino finala potreboval kar 14 nizov, Italijan pa enega manj. Do zdaj sta se med seboj pomerila dvakrat, izid v zmagah pa je 1:1.

Foto: Ana Kovač

Z velikim zanimanjem bomo spremljali tudi mladega slovenskega asa Žigo Šeška, ki je letos že zmagal na mladinskem OP Avstralije. Šeško je na turnirju postavljen kot peti nosilec, a že v prvem krogu ima zelo zahtevnega nasprotnika. To je Španec Tito Chavez, trenutno 19. mladinec sveta. Do zdaj sta se enkrat že pomerila, januarja je bil na trdi podlagi boljši Chavez.

Osmina finala, OP Francije Flavio Cobolli (Ita/10) – Zachary Svajda (ZDA)

Felix Auger-Aliassime (Kan/4) – Alejandro Tabilo (Čil)

Juan Manuel Cerúndolo (Arg) – Matteo Berrettini (Ita)

Frances Tiafoe (ZDA/19) – Matteo Arnaldi (Ita)

Preberite še: