Vse to prinaša nova serija Xiaomi 17T

Xiaomi predstavlja serijo Xiaomi 17T v dveh velikostih, s tremi kamerami in inovativno fotografsko funkcijo Leica Live Moment. Kupci od 28. maja do 30. junija ob nakupu Xiaomi 17T Pro ali Xiaomi 17T prejmejo darilo: robotski sesalec Xiaomi Robot Vacuum S40C.

Xiaomi je danes predstavil najnovejša dodatka svoji liniji pametnih telefonov serije T, povsem novo serijo Xiaomi 17T, ki vključuje modela Xiaomi 17T in Xiaomi 17T Pro.

Foto: Xiaomi Serija Xiaomi 17T združuje napredno telefoto kamero Leica 5x, zaslon z zaščito za oči in baterijo izjemno velike zmogljivosti, zato prihaja kot fotografsko najzmogljivejši model v prefinjenem dizajnu. Linija v serijo T prvič prinaša dve velikosti naprav in je zasnovana tako, da sodobnim uporabnikom ponudi izjemno izkušnjo.

Preoblikujte pomembne trenutke v zgodbe

Serija Xiaomi 17T združuje optiko Leica z najsodobnejšo fotografsko tehnologijo Xiaomi. V sistemu treh kamer izstopa 50-milijonska glavna kamera, ki zajema kristalno čiste fotografije. V modelu Xiaomi 17T Pro je 1/1,31-palčno tipalo, medtem ko Xiaomi 17T uporablja 1/1,55-palčnega. Oba združujeta optično zasnovo Leica UltraPure s hibridno strukturo objektiva Leica Summilux 1G + 6P, ki slovi po izjemni ostrini in natančnem zajemu podrobnosti. Velika zaslonka omogoča širok dinamični razpon in naravno globinsko ostrino.

Prvič imata modela nove serije 50-milijonsko kamero Leica 5X, s čimer Xiaomi potrjuje vsestranskost ponudbe. Telefoto kamera, opremljena s sistemom optične stabilizacije, ponuja izjemen razpon – od 30-centimetrske bližinske fotografije prek desetkratne optične do 120-kratne ultra velike povečave, ki jo omogoča umetna inteligenca. Po zaslugi tega brez težav fotografirate motive od blizu ali daleč ter svobodno izbirate različne goriščne razdalje.

Poleg tega izboljša tudi snemanje videa, zlasti pri modelu Xiaomi 17T Pro. Pri njem je namreč uvedeno kinematografsko snemanje v ločljivosti 4K s 60 sličicami na sekundo, kar zagotavlja naraven učinek zamegljenega ozadja za privlačnejšo vizualno izkušnjo. Specializirani načini snemanja dodatno izboljšajo zmogljivost v zahtevnih svetlobnih pogojih tako pri fotografiranju kot pri snemanju videa, kar pomaga zagotoviti jasno zajemanje koncertov, predstav in drugih zahtevnih prizorov.

Xiaomi 17T Foto: Xiaomi Xiaomi 17T presega klasično fotografijo tudi z novo funkcijo fotografiranja pomembnih trenutkov (Leica Live Moment). Ta poleg prizora zajame gibanje in čustva ter s tem doda več globine in konteksta. Funkcija deluje pri vseh goriščnih razdaljah sistema treh zadnjih kamer in zagotavlja prepoznaven vizualni slog Leica ne glede na perspektivo. Rezultat so izrazitejši posnetki, ki s tem, ko ujamejo pristna čustva, pripovedujejo zgodbo. Izkušnja je tudi del portretnega načina (Leica Live Portrait), ki dodaja naraven učinek zamegljenega ozadja, ki poudari motiv in hkrati ohrani tekoče gibanje. Za posnetke so na voljo tudi na novo oblikovani ekskluzivni vodni žigi. Posnetke zlahka združite v kolaže in delite na družbenih omrežjih.

Ekskluzivna funkcija žive kinematografije pri modelu Xiaomi 17T Pro odpira dodatne ustvarjalne možnosti, vključno z Ultra-HD Live Moment v 4K ter gladkimi učinki povečave v načinih Freestyle Cinema in Portrait Live.

Vrhunski zaslon z napredno zaščito oči

Serija Xiaomi 17T postavlja uporabniško izkušnjo v ospredje tudi pri zaslonu. Nova tehnologija Xiaomi Vision Care je zasnovana na medicinskih raziskavah in naprednem inženirskem delu. Zaslon se samodejno prilagaja svetlobnim razmeram ter učinkovito zmanjšuje modro svetlobo, utripanje in zamegljenost gibanja. S tem je zagotovljena udobna uporaba ves dan. Po zaslugi teh izboljšav so telefoni serije Xiaomi 17T prvi, ki so prejeli štirikratni certifikat TÜV Rheinland za zaščito oči, ter za Xiaomi prvi certifikat TÜV Rheinland za inteligentno nego oči.

V središču vizualne izkušnje je zaslon AMOLED ločljivosti 1,5K z vrhnjo svetilnostjo 3.500 kandel. Ta zagotavlja jasno sliko in natančne barve tudi pri močni sončni svetlobi. Xiaomi 17T Pro gre še korak dlje s funkcijo nočnega prikaza z izjemno nizko svetilnostjo ene kandele, ki je dosežena na ravni strojne opreme.

Slika na zaslonu ni le kristalno jasna, temveč tudi izjemno gladka po zaslugi 144-herčnega osveževanja pri profesionalnem in 120-herčnega pri osnovnem modelu. Obenem tanki robovi ustvarjajo poglobljeno izkušnjo. Še posebej to velja za Xiaomi 17T Pro, kjer so uporabili tehniko zasnove ohišja LIPO, ki omogoča izjemno tanke 1,29-milimetrske robove na vseh štirih stranicah. Xiaomi 17T je na voljo v kompaktnejši in lahkotnejši zasnovi, optimizirani za udobno uporabo z eno roko. Namenjen je vsem, ki cenijo priročnost in prenosljivost.

Premišljene površinske obdelave združujejo brezčasen dizajn in sodoben videz. Xiaomi 17T Pro je na voljo v globoko modri, globoko vijoličasti in črni barvi. Xiaomi 17T pa v vijoličasti, modri, črni in barvi belega opala. Sočasno brušena površina stranic ustvarja čist in sodoben videz, medtem ko manjša izboklina s kamerami prispeva k elegantni silhueti naprave.

Moč in brezkompromisne zmogljivosti

Napredna fotografija in vizualne izkušnje v seriji Xiaomi 17T so zgolj del vrhunskih zmogljivosti novih telefonov. Oba modela namreč uvajata tehnologijo silicij-ogljikovih baterij naslednje generacije, ki dosega višjo energijsko gostoto ob ohranjanju dolgoročne zmogljivosti.

Baterija s kapaciteto 7000 miliamperskih ur v modelu Xiaomi 17T Pro je največja v pametnih telefonih serije Xiaomi na mednarodnih trgih. V primerjavi s prejšnjo generacijo izkazuje 27-odstotno povečanje zmogljivosti. Po zaslugi tega znaša povprečna avtonomija pri tipični uporabi 1,88 dneva oziroma zagotavlja celodnevno napajanje tudi za najbolj zahtevne uporabnike. Podprto je hitro stovatno žično in 50-vatno brezžično polnjenje HyperCharge. Kljub kompaktnejši zasnovi je Xiaomi 17T opremljen z baterijo s kapaciteto 6500 miliamperskih ur, kar predstavlja 18-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim modelom. V kombinaciji s 67-vatnim hitrim polnjenjem HyperCharge zagotavlja napajanje skozi ves dan. Xiaomi 17T Pro in Xiaomi 17T sta združljiva s polnilniki tretjih proizvajalcev zahvaljujoč podpori protokola za sto- oziroma 50-vatno hitro polnjenje (PPS).

Foto: Xiaomi Učinkovitost baterije dodobra izkoriščata dva visoko optimizirana procesorja, zasnovana za trajne zmogljivosti. Xiaomi 17T Pro poganja MediaTek Dimensity 9500, izdelan v procesu 3-nm, medtem ko ima Xiaomi 17T MediaTek Dimensity 8500-Ultra na arhitekturi 4-nm. Oba prinašata pomembne nadgradnje v zmogljivosti centralne procesne enote, grafične enote in enote za umetno inteligenco za gladko odzivnost pri zahtevnem večopravilnem delu in igranju grafično zahtevnih iger. Visoke zmogljivosti pomaga ohranjati napreden sistem upravljanja toplote Xiaomi 3D IceLoop. S hitrim odvajanjem toplote s procesorja izboljša trajno stabilnost in zagotavlja, da je naprava udobna za držanje tudi pri velikih obremenitvah.

Xiaomi 17T in Xiaomi 17T Pro prinašata številne izboljšave na vseh ključnih področjih. Med njimi izstopajo prenovljen fotografski sistem z inovativno funkcijo Leica Live Moment, izjemno vsestranski teleobjektiv ter večja zmogljivost baterije. S tem serija Xiaomi T stopa na povsem novo raven.

Cena in razpoložljivost



Xiaomi 17T Pro bo na voljo v treh barvah (Blue, Black, Purple) in pomnilniški konfiguraciji 12+512GB po ceni 999 evrov.

Xiaomi 17T bo na voljo v treh barvah (Blue, Black, Purple) in pomnilniški konfiguraciji 12+512GB po ceni 799 evrov.



Kupci serije Xiaomi 17T bodo na izbranih trgih brez dodatnih stroškov prejeli tudi več dodatnih ugodnosti:



• 3-mesečni dostop do Google AI Pro z razširjenim dostopom do Google AI in 5 TB prostora v oblaku,

• 3-mesečni dostop do YouTube Premium za gledanje brez oglasov in prenos vsebin brez povezave.

Darilo ob nakupu: 28. 5.–30. 6. 2026

Ob nakupu Xiaomi 17T Pro ali 17T – darilo, robotski sesalec Xiaomi Robot Vacuum S40C

Promocijska ponudba velja od 28. maja do 30. junija oziroma do razprodaje zalog ob nakupu katerekoli naprave iz serije Xiaomi 17T.

