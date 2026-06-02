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Avtor:
R. P.

Torek,
2. 6. 2026,
21.22

Osveženo pred

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Natisni članek
Franc Mikec noad

Torek, 2. 6. 2026, 21.22

1 ura, 25 minut

Franc Mikec (1935 - 2026)

Slovenska atletika žaluje, umrl je Franc Mikec

Avtor:
R. P.

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Franc Mikec | Foto Atletska zveza Slovenije

Foto: Atletska zveza Slovenije

Poslovil se je Franc Mikec, dolgoletni športni delavec, organizator, novinar in eden najpomembnejših soustvarjalcev razvoja slovenske atletike, so zapisali pri Slovenski atletiki.

Novomeščan se je že v šolskih letih navdušil nad atletiko, po študiju prava v Ljubljani pa se je vključil v organizacijo športa in leta 1960 sodeloval pri pripravi zleta Bratstva in enotnosti ter bil med ključnimi pobudniki gradnje stadiona Portoval v Novem mestu.

Leta 1964 je prevzel mesto organizacijskega sekretarja Atletske zveze Slovenije ter nato na zvezi deloval štiri desetletja, vse do upokojitve 1996, a je tudi kasneje še sodeloval v različnih organih.

Posebej ponosen je bil na uspehe slovenskih atletov v devetdesetih letih. Vodil je slovensko mladinsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Lizboni leta 1994, kjer je Gregor Cankar osvojil naslov svetovnega prvaka v skoku v daljino. Istega leta je na evropskem prvenstvu v Helsinkih Britta Bilač osvojila naslov evropske prvakinje v skoku v višino.

"S svojim delom je pomembno prispeval k razvoju in ugledu slovenske atletike. Bil je športni novinar, mednarodni atletski sodnik, organizator številnih domačih in mednarodnih tekmovanj ter neutrudni promotor atletike med mladimi," so o Mikcu še zapisali na zvezi.

Za svoje dolgoletno in predano delo je prejel številna priznanja, med njimi državno odlikovanje Red zaslug za ljudstvo leta 1983 in Bloudkovo plaketo leta 1990.

Franc Mikec noad
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