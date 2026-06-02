R. K.

Ponoči bodo Slovenijo zajele nevihte, na Hrvaškem izdali vremensko opozorilo

Veter, nevihta | Do konca tedna bo vreme spremenljivo. | Foto Shutterstock

Danes bo delno jasno in suho, proti večeru pa se lahko na zahodu države že pojavi kakšna ploha. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso). Vremensko pestro dogajanje imajo tudi na Hrvaškem, kjer so za sredo za večji del države izdali rumeno opozorilo zaradi močnih nalivov, ki jih lahko spremljajo nevihte.

Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, v zahodnih krajih pa se bo oblačnost gostila in zvečer tam že lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu. 

Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del države. V sredo bo namreč Slovenijo prešla hladna fronta, dopoldne bo zato oblačno in deževno s posameznimi nevihtami.

"Gre za tipično frontalno vremensko situacijo zgodnjega meteorološkega poletja, ko se ob stiku toplega in vlažnega zraka s hladnejšo zračno maso pogosto razvijejo krajevno intenzivne nevihte z večjimi količinami padavin v razmeroma kratkem času," pojasnjujejo na spletni strani Neurje.si. 

Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Ohladilo se bo, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 stopinj Celzija, na Primorskem kakšna stopinja več, pravijo na Arsu. Do konca tedna bo vreme spremenljivo, v četrtek lahko pričakujemo nekoliko več sonca, v petek dopoldne pa bodo padavine zajele večji del Slovenije. 

Na Hrvaškem izdali vremensko opozorilo

Vremensko pestro dogajanje imajo tudi na Hrvaškem, kjer je državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za sredo za večji del države izdal rumeno opozorilo zaradi močnih nalivov, ki jih lahko spremljajo nevihte. Izdali so tudi opozorilo pred močnim vetrom na jugu države, zvečer pa bo zapihala močna burja. 

Po napovedi DHMZ bo v sredo in petek vreme spremenljivo, ponekod bodo nastajale močne nevihte z obilo padavinami. V četrtek bo delno sončno, nekaj več oblakov bo na jugu države, kjer je več možnosti za nastanek kakšne plohe. 

