Kupoprodajna pogodba: kako se pravno zaščititi pri nakupu ali prodaji?

Kupoprodajna pogodba je eden najpogostejših pravnih dokumentov, s katerim se srečamo v vsakdanjem življenju – pa naj gre za nakup avtomobila, stanovanja ali kmetijskega zemljišča. Kljub temu mnogi Slovenci podpišejo pogodbo, ne da bi vedeli, kaj pravzaprav podpisujejo in kakšne so njihove pravice, če gre kaj narobe. Vsaka veljavna pogodba mora vsebovati natančne podatke o strankah, opis predmeta prodaje, kupnino z načinom plačila, rok izročitve ter datum in podpisa obeh strani. Pri nepremičninah in kmetijskih zemljiščih je pogodba veljavna le, če je overjena pri notarju in vpisana v zemljiško knjigo.

V praksi se srečujemo s pogodbenimi napakami, ki so na videz majhne, a imajo lahko velike pravne posledice. Najpogostejše so preskopa opredelitev predmeta prodaje – na primer avto brez navedbe številke šasije ali stanja kilometrov –, nejasni plačilni pogoji in odsotnost določbe o skritih napakah. Zakon kupca varuje pred skritimi napakami, ki v trenutku nakupa niso bile vidne. Kupec mora napako prodajalcu sporočiti v dveh mesecih od odkritja in najkasneje v dveh letih od izročitve (pri nepremičninah v petih letih). Ko napako pravočasno sporoči, ima pravico zahtevati popravilo, zamenjavo, znižanje cene ali odstop od pogodbe. Pozor: klavzula "prodam v videnem stanju" ne odvezuje prodajalca odgovornosti za napake, ki kupcu ob nakupu niso bile vidne.

kupoprodajne pogodbe, ki bo ščitila vaše premoženje in interese, se obrnite na Za strokovno sestavo, ki bo ščitila vaše premoženje in interese, se obrnite na Pravnika na dlani

Posebnosti pri prodaji avtomobila in nepremičnin

Prodaja in nakup motornih vozil imata svoje posebnosti. Poleg standardnih sestavin mora pogodba za avto vsebovati številko šasije (VIN), stanje kilometrov ob prodaji, morebitne znane poškodbe in dogovor o prevzemu dokumentacije. Po sklenitvi pogodbe mora kupec v 15 dneh opraviti prenos lastništva pri pristojnem registracijskem organu. Dokler tega ne stori, je za morebitne prometne prekrške formalno odgovoren prejšnji lastnik.

Pri nepremičninah je postopek zahtevnejši: pogodba mora biti overjena pri notarju, prodajalec mora pridobiti energetsko izkaznico stavbe, lastništvo pa se prenese šele z vpisom v zemljiško knjigo. Pri kmetijskih zemljiščih velja predkupna pravica solastnikov, zakupnikov in sosednjih kmetov – pogodba brez upoštevanja te pravice je nična.

Foto: arhiv ponudnika

Kaj storiti, če druga stranka ne izpolni pogodbe?

Ko kupec plača, prodajalec pa ne izroči predmeta – ali obratno –, je treba takoj ukrepati. Priporočamo, da najprej pošljete pisno opombo s priporočenim pismom in določite razumen rok za izpolnitev. Če to ne pomaga, je mogoča mediacija, ki je hitrejša in cenejša od sodnega postopka. Kot skrajni ukrep sledi tožba na pristojnem sodišču ali odstop od pogodbe. V vsakem primeru je ključno, da imate vsa dokazila: pogodbo, potrdila o plačilu in korespondenco.

Pravni strokovnjak vam pri kupoprodajni pogodbi pomaga preveriti, ali pogodba res ščiti vaše interese, odkriti morebitna bremena ali omejitve, pravilno urediti prenos lastništva in se izogniti formalnim napakam, ki pogodbo naredijo neveljavno.

Strokovni pregled pogodbe je majhen strošek v primerjavi s tem, kar vas lahko stane napaka.



Če imate vprašanja ali dvome o kupoprodajni pogodbi, pokličite 01 280 8000.



Izognite se tveganjem in zaščitite svoje pravice. je majhen strošek v primerjavi s tem, kar vas lahko stane napaka.Če imate vprašanja ali dvome o kupoprodajni pogodbi, pokličite Pravnika na dlani na telefonsko številkoIzognite se tveganjem in zaščitite svoje pravice.

Naročnik oglasne vsebine je Sedem d.o.o.