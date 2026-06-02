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Avtorji:
Ž. L., STA

Torek,
2. 6. 2026,
21.30

Osveženo pred

47 minut

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Andraž Šporar Nogometna zveza Slovenije Ciper nogometna reprezentanca

Torek, 2. 6. 2026, 21.30

47 minut

Šporar pred prijateljsko tekmo s Ciprom

Andraž Šporar o zapletih ob koncu sezone: Želel sem biti z reprezentanco

Avtorji:
Ž. L., STA

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Andraž Šporar | Andraž Šporar je imel ob koncu klubske sezone nekaj težav. | Foto Aleš Fevžer

Andraž Šporar je imel ob koncu klubske sezone nekaj težav.

Foto: Aleš Fevžer

Torkov popoldanski trening slovenske nogometne reprezentance na Brdu pri Kranju so popestrili mladi navijači. Po številnih avtogramih, fotografijah in nasmehih nogometnega podmladka se je četa Boštjana Cesarja posvetila pripravam na četrtkovo prijateljsko tekmo v Stožicah. "Prepričan sem, da bomo zmagali in da bomo navijačem za obisk vrnili z dobro igro," je za vabilo poskrbel Andraž Šporar.

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"Prve podpise sem verjetno začel dajati pri Olimpiji, a je to 14 let nazaj," se je Andraž Šporar ozrl na preteklost. Precej manj izkušenj s podpisovanjem ima 16 let mlajši Tian Nai Koren, s katerim bi napadalec Slovana iz Bratislave utegnil kmalu nadaljevati v napadu slovenske izbrane vrste.

"Vidi se, da je zelo nadarjen. Pogovarjamo se z njim, na terenu ga usmerjamo in skrbimo, da se čuti čim bolj sprejet in lahko pokaže talent, ki ga zagotovo premore. To se vidi," je nadaljeval Šporar, ki je imel ob koncu sezone nekaj težav, zaradi česar je nazadnje tekmo igral 8. aprila. Tian Nai Koren čaka na prvo priložnost v članski izbrani vrsti. | Foto: Aleš Fevžer Tian Nai Koren čaka na prvo priložnost v članski izbrani vrsti. Foto: Aleš Fevžer

"Glava še ni na počitnicah, osredotočen sem na reprezentanco. Imel sem nekaj zapletov proti koncu sezone, a zdaj končno normalno treniram. Upam na kakšne minute," je dodal Šporar in malce spregovoril tudi o idejah v igri za Ciper v četrtek in Hrvaško v nedeljo v Varaždinu ob 20.45.

Cesar ima svoje ideje

"Vsak selektor ima svoje ideje. Že na prvih dveh tekmah v marcu so se videle določene spremembe. Kaj smo točno delali na treningih, ne morem povedati, bomo pa to poskusili prenesti na igrišče najprej v četrtek in nato v nedeljo," je o načrtih za drugo reprezentančno akcijo pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja zaključil Šporar.

Ljubljančan bo na svetovnem prvenstvu, ki se bo 11. junija začelo v ZDA, Mehiki in Kanadi, navijal za Portugalsko in Cristiana Ronalda. "Težko pa je izpostaviti le enega favorita ob toliko kakovostnih reprezentancah."

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