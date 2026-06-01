Paragvajski teniški igralec Adolfo Daniel Vallejo je odprto prvenstvo v Franciji končal v drugem krogu. Po dvoboju je v izjavah za medije močno kritiziral sodnico dvoboja in dejal, da bi dvoboj moral soditi moški. To ga bo drago stalo, saj bo moral plačati 65.000 ameriških dolarjev (skoraj 56.000 evrov) kazni.

Organizatorji turnirja v Parizu so ocenili, da je Vallejo pri ocenah glede dela Brazilke Ane Carvalho prestopil mejo, zato so že kmalu po objavi njegovih izjav napovedali "ostre sankcije".

Zdaj so potrdili, da bo 22-letni prvi lopar Paragvaja ob približno 40 odstotkov celotnega zaslužka za posamične nastope na turnirju.

Sedemdeseti igralec sveta se ni mogel sprijazniti s količino časa, ki ga je Carvalho dovoljevala tekmecu, 17-letnemu Francozu Moiseju Kouameju, med točkami. Po porazu je nato javno kritiziral sodnico za teniški časopis Clay. Če bi ostal zgolj pri splošnem nezadovoljstvu do sojenja, bi ga bržkone doletela milejša kazen.

Ker pa je ob tem dejal, da bi "tovrstne dvoboje moral soditi moški, saj je to izjemno težko za žensko", pa ga je doletela ena najvišjih finančnih kazni v zgodovini turnirjev za grand slam.

Da so njegove izjave popolnoma nesprejemljive, je v izjavi dejala direktorica turnirja Amelie Mauresmo: "Gre za očitno nesprejemljive izjave, ki ne sodijo na ta turnir".

Vallejo, ki je v svoji karieri doslej z nagradami osvojil malce več kot 500.000 dolarjev, se je že opravičil za svoje besede.

