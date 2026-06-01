Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
19.30

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
OP Francije Roland Garros kazen diskriminacija

Ponedeljek, 1. 6. 2026, 19.30

12 minut

Tenis, odprto prvenstvo Francije

Paragvajskemu tenisaču visoka kazen zaradi seksistične izjave o sodnici

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Adolfo Daniel Vallejo | Paragvajski teniški igralec Adolfo Daniel Vallejo bo zaradi neprimerne izjave moral globoko seči v denarnico. | Foto Guliverimage

Paragvajski teniški igralec Adolfo Daniel Vallejo bo zaradi neprimerne izjave moral globoko seči v denarnico.

Foto: Guliverimage

Paragvajski teniški igralec Adolfo Daniel Vallejo je odprto prvenstvo v Franciji končal v drugem krogu. Po dvoboju je v izjavah za medije močno kritiziral sodnico dvoboja in dejal, da bi dvoboj moral soditi moški. To ga bo drago stalo, saj bo moral plačati 65.000 ameriških dolarjev (skoraj 56.000 evrov) kazni.

Organizatorji turnirja v Parizu so ocenili, da je Vallejo pri ocenah glede dela Brazilke Ane Carvalho prestopil mejo, zato so že kmalu po objavi njegovih izjav napovedali "ostre sankcije".

Zdaj so potrdili, da bo 22-letni prvi lopar Paragvaja ob približno 40 odstotkov celotnega zaslužka za posamične nastope na turnirju.

Sedemdeseti igralec sveta se ni mogel sprijazniti s količino časa, ki ga je Carvalho dovoljevala tekmecu, 17-letnemu Francozu Moiseju Kouameju, med točkami. Po porazu je nato javno kritiziral sodnico za teniški časopis Clay. Če bi ostal zgolj pri splošnem nezadovoljstvu do sojenja, bi ga bržkone doletela milejša kazen.

Ker pa je ob tem dejal, da bi "tovrstne dvoboje moral soditi moški, saj je to izjemno težko za žensko", pa ga je doletela ena najvišjih finančnih kazni v zgodovini turnirjev za grand slam.

Da so njegove izjave popolnoma nesprejemljive, je v izjavi dejala direktorica turnirja Amelie Mauresmo: "Gre za očitno nesprejemljive izjave, ki ne sodijo na ta turnir".

Vallejo, ki je v svoji karieri doslej z nagradami osvojil malce več kot 500.000 dolarjev, se je že opravičil za svoje besede.

Preberite še:

Naomi Osaka
Sportal V ženskem delu se obeta teniška poslastica, Veronika Erjavec se poslavlja
Joao Fonseca
Sportal Mladi Brazilec še naprej piše posebno zgodbo
Iga Swiatek
Sportal Novo presenečenje v Parizu, Klepač v četrtfinalu
OP Francije Juan Manuel Cerundolo
Sportal Izločil Sinnerja, zdaj pa za četrti krog igral kar šest ur
OP Francije Diane Parry
Sportal Domačinka izločila šesto nosilko, izpadla tudi branilka naslova
OP Francije Roland Garros kazen diskriminacija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.