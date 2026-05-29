Sončna prihodnost bo zacvetela tudi v Divači

Nagrajeni projekt Slovenskih železnic Sejemo sončno prihodnost je odločno zakorakal v novo sezono. Po uspešni lanski izvedbi in mednarodnem priznanju za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi Slovenske železnice tudi letos nadaljujejo vseslovensko pobudo, ki povezuje trajnost, lokalne skupnosti in skrb za biodiverziteto. Simbolične setve sončnic so se začele na svetovni dan čebel, 20. maja, letos pa potekajo v sodelovanju s 14 občinami po vsej Sloveniji, med njimi tudi v Divači.

Prva občina, ki je letos skupaj s Slovenskimi železnicami uvodno vstopila v zgodbo Sejemo sončno prihodnost, je bila občina Domžale, ki se projektu letos pridružuje prvič. Setev sončnic se je nato nadaljevala v občinah Grosuplje in Ivančna Gorica, sledile pa so še občine Laško, Sevnica in nedavno tudi Divača.

V letošnjem projektu sodelujejo še občine Šmartno ob Paki, Celje, Kočevje, Ljubljana, Medvode, Dravograd, Velenje in Osluševci (Ormož), ki skupaj s Slovenskimi železnicami ustvarjajo vseslovensko zgodbo povezovanja lokalnih skupnosti, trajnostne mobilnosti in skrbi za okolje. Semena sončnic za vse lokacije je tudi letos prispevalo podjetje SAATBAU eGen.

Foto: Slovenske železnice

Divača s setvijo sončnic nadaljuje zeleno zgodbo Slovenskih železnic

V Divači so se setvi sončnic pridružili predstavniki Slovenskih železnic, županja občine Divača, lokalna skupnost ter najmlajši, ki so dogodku dodali posebno toplino in simboliko prihodnosti. Zbrane je v imenu Slovenskih železnic nagovorila Estera Lah Poljak, vodja marketinga Slovenskih železnic, sledil pa je tudi nagovor županje občine Divača.

Poseben pečat dogodku so dali učenci prvih razredov Osnovne šole dr. Bogomira Magajne Divača, ki so pripravili kratek kulturni program, posvečen naravi, soncu in otroški igrivosti. Z recitacijami pesmi Srečka Kosovela, med njimi Otrok s sončnico in Sonček boža tačice, ter s pesmijo Medvedki sladkosnedki so ustvarili prijetno in srčno vzdušje ter simbolično poudarili pomen povezanosti med človekom, naravo in prihodnostjo. Prav prisotnost mladih generacij je še enkrat pokazala, da setev sončnic ni le simbolično dejanje, temveč tudi pomembno sporočilo o sodelovanju, ozaveščanju in skupnem ustvarjanju bolj trajnostne prihodnosti.

Eno ključnih železniških središč v državi

Divača je eno ključnih železniških središč v Sloveniji. Estera Lah Poljak, vodja marketinga na Slovenskih železnicah, je ob sajenju sončnic v Divači poudarila pomen Divače v slovenskem železniškem prostoru: "Marsikdo ob omembi Divače najprej pomisli prav na železnico. Letos pa je to še toliko pomembneje, saj praznujemo 150 let istrske proge med Divačo in Puljem."

Estera Lah Poljak, vodja marketinga na Slovenskih železnicah Foto: Slovenske železnice

Županja Občine Divača Alenka Štrucl Dovgan je poudarila, da je železnica močno zaznamovala razvoj občine in njeno identiteto: "Naša občina je nastala zaradi železnice in še danes živi z železnico. Divača je pomembno železniško središče, pravo križišče poti po Sloveniji in v svet, zato smo se z veseljem pridružili tej akciji." Ob tem je izpostavila tudi pomen trajnostnega razmišljanja in skrbi za okolje: "Ozaveščanje ljudi o trajnosti in varovanju narave se nam zdi zelo pomembno. Sončnice bodo s svojo svetlobo in pozitivno energijo polepšale poglede z vlaka in ustvarile še lepšo podobo kraja."

Dodala je še, da je občina idejo za sodelovanje dobila prav ob pogledu na sončnična polja ob železnici v Grosupljem: "Ko smo se nekoč peljali z vlakom mimo Grosuplja, smo opazili veliko polje sončnic in vprašali, za kaj gre. Takrat smo izvedeli za projekt in rekli, zakaj ne bi tudi mi postali del te zgodbe? Letos smo se projektu pridružili tik pred zdajci, a verjamem, da bomo prihodnje leto pripravili še večje sončnično polje, ki bo ob prihodu v Divačo pozdravljalo vse potnike."

Foto: Slovenske železnice

Železnica kot odgovor na vse bolj obremenjene ceste

Županja Alenka Štrucl Dovgan je poudarila tudi pomen razvoja železniškega prometa in trajnostne mobilnosti. Po njenem mnenju postaja železnica vse pomembnejša alternativa vse bolj obremenjenim cestam.

"Avtomobilov je vedno več, ceste so vse bolj obremenjene, zato se nam zdi izredno pomembno, da se železniške proge obnavljajo in razvijajo. Verjamem, da bomo v prihodnjih letih tudi v Sloveniji dosegli, da bo železniška povezava omogočala hitro, prijetno in učinkovito potovanje po vsej državi. Zelo pomembno je, da bomo lahko nekoč od Kopra do Ljubljane prišli v približno eni uri, saj danes ogromno časa izgubimo na avtocestah," je povedala.

Ob tem je poudarila, da se sama zelo rada vozi z vlakom: "Čeprav prihajam iz Senožeč, kjer železniška proga ne poteka neposredno skozi kraj, danes zelo rada potujem z vlakom. Tudi kadar grem v Ljubljano, pogosto raje izberem vlak kot vožnjo po avtocesti. Morda vožnja traja nekoliko dlje, a je veliko prijetnejša, umirjena in manj stresna."

Za konec je povabila tudi k obisku Divače: "V Divači imamo veliko zanimivosti in lepih kotičkov, ki si jih lahko obiskovalci ogledajo. Verjamem, da bo tudi ta sončnični nasad ob železniški progi polepšal prihod v naš kraj ter ustvaril še prijetnejši prvi vtis za vse, ki bodo v Divačo prispeli z vlakom."

Foto: Slovenske železnice

Slovenska zgodba, ki odmeva tudi v Evropi

Urejanje medovitih površin ob železniški infrastrukturi ima pomemben ekološki pomen, slovenski model pa je s projektom Sejemo sončno prihodnost postal tudi zgled širši Evropi. Kot poudarjajo pri Slovenskih železnicah, projekt na simbolni ravni povezuje ekologijo železniškega prometa in skrb za okolje: "Naši električni vlaki vozijo na 100-odstotno obnovljivo energijo, sončnica pa je čudovit simbol te sončne energije, upanja in prihodnosti. Ta zgodba se je razširila vse do Evrope. Pokazali smo, da lahko tudi lokalna dejanja odmevajo zelo glasno. Z veseljem se bomo vrnili na te lokacije in opazovali, kako lep bo pogled skozi okno vlaka, ko bodo sončnice zacvetele," izpostavlja Tanja Rotovnik, direktorica Sektorja za marketing, komuniciranje in mednarodne odnose pri Slovenskih železnicah.

Projekt Sejemo sončno prihodnost je v kratkem času presegel nacionalne okvire in se uveljavil kot prepoznaven primer dobre prakse tudi na evropski ravni. V preteklem letu je prejel mednarodno priznanje za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi v okviru European Travel Commission – Rail Tourism Awards, kar potrjuje njegovo inovativnost in širši družbeni vpliv.

V začetku letošnjega leta je bil projekt na povabilo predstavljen tudi na razstavi v Evropskem parlamentu v Bruslju kot primer uspešnega povezovanja trajnostne mobilnosti, lokalnih skupnosti in skrbi za biodiverziteto. S tem Slovenske železnice dokazujejo, da lahko lokalno zasnovane pobude prerastejo v navdihujoče evropske zgodbe in aktivno soustvarjajo trajnostno prihodnost tudi širše.

Foto: Slovenske železnice

Podpora eko šol in vrhunskega športa

Projekt Sejemo sončno prihodnost pomembno vlogo v končni fazi namenja tudi izobraževanju in mladim, saj se v pobudo aktivno vključujejo eko šole, vrtci ter različni izobraževalni programi po Sloveniji. Letos so se setvi sončnic poleg osnovnošolcev, dijakov in lokalnih skupnosti pridružili tudi priznani slovenski športniki, ki s svojo prisotnostjo dodatno poudarjajo pomen trajnostnega razmišljanja, zdravega okolja in odgovorne mobilnosti.

Na osrednjem dogodku v Grosupljem je semena sončnic sejala olimpijska šahovska velemojstrica Laura Unuk, ki je poudarila povezavo med naravo, umirjenostjo in trajnostnim načinom življenja. V Ivančni Gorici pa je projekt podprl nekdanji vrhunski telovadec Mitja Petkovšek, ki že vrsto let opozarja na pomen zdravega okolja, trajnostnega bivanja in odgovorne mobilnosti.

Organizatorji verjamejo, da bo projekt Sejemo sončno prihodnost z vsako novo vključeno občino še rasel ter postal tradicionalna vseslovenska platforma za spodbujanje zelenega prehoda, povezovanja lokalnih skupnosti in družbene odgovornosti.

Foto: Gašper Stopar, Občina Ivančna Gorica