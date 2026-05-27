Kam ob koncu tedna, ko si želite izleta z lepim razgledom

Včasih so najboljši družinski izleti prav tisti najbolj preprosti. Takšni, kjer ne potrebujete natančnega načrta, ampak le lepo vreme, udobne čevlje in idejo, kam pobegniti za nekaj ur. Tokrat nas je pot zanesla v Posavje. Med razgledne vrhove, stare gradove in skrite kotičke, kjer izlet hitro postane mini pustolovščina.

To je še en del serije Družina potuje, kjer iščemo ideje za kratke družinske pobege po Sloveniji, ki niso naporni, a vseeno ustvarijo občutek pravega odmika od vsakdana. Če obstaja izlet, ki v Posavju za družine skoraj vedno deluje, je to Lisca. Odprt vrh, razgledi, planinska koča in ravno prav hoje, da imajo otroci občutek, da so osvojili nekaj velikega. Izlet pa lahko brez težav podaljšate še z obiskom Gradu Sevnica ali Ajdovskega gradca, kjer se pohod spremeni v raziskovanje zgodb, razgledov in skritih kotičkov.

Kam na izlet v Posavju? Začnite z Lisco.

Nekateri izleti ne potrebujejo veliko razlage. Dovolj so lep razgled, prijetna pot in prostor, kjer se tempo dneva za nekaj ur malo upočasni. Lisca je eden tistih izletov, ki pri družinah skoraj vedno deluje. Ravno prav hoje in razgledi, zaradi katerih se nanjo mnogi radi vračajo.

Lisca se dviga nad Sevnico in velja za enega najbolj priljubljenih pohodniških ciljev v Posavju. Kljub priljubljenosti pa ohranja prijeten občutek odprtosti in miru, zaradi katerega izlet deluje predvsem sproščeno. Pot ni zahtevna, zato jo zmorejo tudi mlajši otroci, še posebej če vmes naredite kakšen postanek za sok, malico ali nabiranje pohodniških zakladov ob poti.

Na vrhu vas pričakajo široki razgledi, veter in planinska koča, kjer si lahko privoščite čaj, domače kosilo ali sladico. Zaradi kombinacije hoje, odprtega prostora in občutka dosežka je Lisca zelo priljubljena med družinskimi izleti.

Ob lepem vremenu razgled seže daleč čez Posavsko hribovje, proti Dolenjski, Kamniško-Savinjskim Alpam in celo Julijcem.

Grad Sevnica: ko se izlet za nekaj ur spremeni v raziskovanje zgodb

Če vam po pohodu na Lisco ostane še nekaj energije, je Grad Sevnica eden lepših postankov v okolici. Otroci običajno najprej opazijo grajsko dvorišče, razgledne točke in stare zidove, kjer si hitro izmislijo svoje viteške zgodbe. Odrasli pa lahko uživajo v urejeni okolici, razgledih nad Sevnico in prijetnem tempu, ki ga grad ponuja za kratek postanek po pohodu.

Sprehod skozi grajski park, postanek na razgledni točki ali kava v bližini hitro ustvarijo občutek, da ste dan podaljšali še za eno lepo družinsko doživetje.

Ajdovski gradec: manj znan izlet, ki hitro postane mini pustolovščina

Ostanki stare naselbine, razgledna lega in kratka dostopna pot dajejo Ajdovskemu gradcu poseben značaj. Pot ni dolga ali zahtevna, a je ravno dovolj razgibana, da pohod ni monoton. Med starimi zidovi in razgledi na okoliške griče se izlet hitro spremeni v prijetno družinsko pustolovščino.

Ajdovski gradec je lep primer izleta, kjer ni pomembno, koliko kilometrov prehodite. V spominu ostanejo razgledi, stari zidovi in med njimi skrite zgodbe.

Sončni konci tednov so za družino

Izleti z družino običajno niso najbolj popolni. Včasih je na vrhu veter, drugič zmanjka soka v nahrbtniku ali pa otroci med potjo petkrat vprašajo, koliko je še do koče. A prav takšni skupni trenutki pogosto ostanejo v najlepšem spominu.

Posavje ponuja ravno pravo kombinacijo razgledov, kratkih pohodov in kotičkov, kjer se družinski izlet hitro spremeni v lepo skupno doživetje. Lisca, Grad Sevnica in Ajdovski gradec so dokaz, da se za dober konec tedna ni treba dolgo voziti ali imeti pripravljenega zapletenega načrta.

