Sean Sweeney je novi trener ekipe Orlando Magic v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Pomočnik Mitcha Johnsona pri San Antonio Spurs se bo na Florido preselil po finalni seriji med ekipama San Antonio in New York Knicks. Prva tekma bo v noči na četrtek v San Antoniu.

Enainštiridesetletni Sweeney je trenersko pot začel kot pomočnik pri ekipah Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons in Dallas Mavericks. Leta 2025 se je pridružil strokovnemu štabu teksaške ekipe, ki se je v tej sezoni uvrstila v veliki finale, potem ko je v končnici verižno izločila Portland Trail Blazers, Minnesoto Timberwolves in Oklahomo City Thunder.

"Sean prinaša izjemno delovno etiko in visoko raven intenzivnosti," je ob imenovanju novega trenerja za klubsko spletno stran dejal Jeff Weltma, predsednik košarkarskih operacij pri Orlandu.

Sweeney bo na trenerskem položaju zamenjal Jamahla Mosleyja, ki je ekipo vodil med letoma 2021 in 2026, nov izziv pa je našel pri moštvu New Orleans Pelicans

Sean Sweeney je bil med letoma 2021 in 2025 pomočnik v strokovnem štabu Dallas Mavericksov. V ligi NBA dela od leta 2011. Ko je Luka Dončić še igral za ekipo iz Teksasa, je krajši čas pomagal tudi trenerskemu štabu slovenske reprezentance.

