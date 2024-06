Na Dončića še čakamo, pomočnik Sweeney zapušča klub?

V finalu je Dallas izgubil z 1:4 v zmagah. Foto: Reuters Čeprav so že trije dnevi od zadnje tekme Luke Dončića, odločitve o nastopu na olimpijskih kvalifikacijah še ni sporočil. Dallas Mavericks novinarske konference po koncu sezone, ki so jo sklenili s porazom v finalu proti Boston Celtics, še niso imeli, očitno se je Ljubljančan zmotil, ko je dejal, da sledi čez dva dni. Tako slovenski ljubitelji košarke ostajamo na trnih, če bo to poletje igral za Slovenijo.

Vseeno pa iz Dallasa prihaja zanimiva informacija: glavni pomočnik Jasona Kida Sean Sweeney, ki bo okrepil tudi strokovni štab slovenske reprezentance, utegne zapustiti klub iz Teksasa. Detroit Pistons so s strani Mavericksov dobili dovoljenje za pogovore s Sweeneyjem, saj je eden od treh kandidatov za prevzem njihove ekipe. Vodstvo Pistonos se bo sicer pogovarjalo še s pomočnikom Minnesote Timberwolvesov (Micah Nori) in nekdanjim trenerjem Cleveland Cavaliersov (JB Bickerstaff), še poroča ESPN. Sweeney je v Detroitu že delal kot pomočnik. Kot piše novinar iz Dallasa Brad Townsend bi bil odličen za Pistonse.

Detroit je v minuli sezono vodil Monty Williams. Posloviti se je moral že po eni sezoni, saj so dobili samo 14 tekem in bili tako najslabša ekipa v ligi NBA.