Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
16. 8. 2025,
12.10

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Italija Gregor Gornjec slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let evropsko prvenstvo

Sobota, 16. 8. 2025, 12.10

1 ura

EP do 16 let, tekma za tretje mesto

Mladi Slovenci v boj za bron #prenos

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Slovenska košarkarska reprezentanca U16, EuroBasket Tbilisi | Slovence danes čaka boj za bronasto odličje. | Foto Fiba Europe

Slovence danes čaka boj za bronasto odličje.

Foto: Fiba Europe

Slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let bo danes v Tbilisi Areni v Gruziji na evropskem prvenstvu odigrala srečanje za tretje mesto. Slovenci se bodo v boju za bron ob 16.30 pomerili z Italijo. Že z uvrstitvijo v polfinale pa so si Slovenci zagotovili nastop tudi na svetovnem prvenstvu do 17 let prihodnje leto.

Slovenci so v petek v polfinalu visoko, s kar 58:90, izgubili proti Srbiji, tako da jih v boju za bron čaka boj z Italijo, ki je v drugem polfinalu klonila proti Litvi (81:91). Slovenci so se sicer pred tem v sredo v četrtfinalu pomerili z Latvijo in slavili z 80:74, pred tem pa so v osmini finala zanesljivo s 87:66 premagali Izrael. Skupinski del tekmovanja so pred tem sklenili z dvema zmagama in enim porazom ter tako zasedli drugo mesto v skupini B. 

Slovenska reprezentanca do 16 let:

Hugo Rene Godec, Aleks Pejić Rupnik, Nejc Slapnik, Martin Tršan, Tim Hegić, Bor Ogorevc, Maks Anderlič, Bine Pregl, Matic Rezec, Lun Jarc, Rok Ilić, Nejc Rožnik. Selektor: Gregor Gornjec.

EP v košarki do 16 let

Sobota, 16. avgust:

Preberite še:

Matic Rezec, slovenska košarkarska reprezentanca U16
Sportal Mladi Slovenci brez možnosti proti Srbom, v soboto za tretje mesto
Luka Dončić
Sportal Kamere ujele Luko Dončića, ko se je Litva poigravala s Slovenijo
Slovenska košarkarska reprezentanca U16
Sportal Mladi Slovenci s tesno zmago nad Latvijci v polfinale!
Italija Gregor Gornjec slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let evropsko prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.