Mladi Slovenci v boj za bron #prenos

Slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let bo danes v Tbilisi Areni v Gruziji na evropskem prvenstvu odigrala srečanje za tretje mesto. Slovenci se bodo v boju za bron ob 16.30 pomerili z Italijo. Že z uvrstitvijo v polfinale pa so si Slovenci zagotovili nastop tudi na svetovnem prvenstvu do 17 let prihodnje leto.

Slovenci so v petek v polfinalu visoko, s kar 58:90, izgubili proti Srbiji, tako da jih v boju za bron čaka boj z Italijo, ki je v drugem polfinalu klonila proti Litvi (81:91). Slovenci so se sicer pred tem v sredo v četrtfinalu pomerili z Latvijo in slavili z 80:74, pred tem pa so v osmini finala zanesljivo s 87:66 premagali Izrael. Skupinski del tekmovanja so pred tem sklenili z dvema zmagama in enim porazom ter tako zasedli drugo mesto v skupini B.

Slovenska reprezentanca do 16 let: Hugo Rene Godec, Aleks Pejić Rupnik, Nejc Slapnik, Martin Tršan, Tim Hegić, Bor Ogorevc, Maks Anderlič, Bine Pregl, Matic Rezec, Lun Jarc, Rok Ilić, Nejc Rožnik. Selektor: Gregor Gornjec.

EP v košarki do 16 let

Sobota, 16. avgust:

Preberite še: