Na. R.

Sobota,
20. 9. 2025,
16.12

Sobota, 20. 9. 2025, 16.12

Z vodnimi topovi odgovorili nasilnim protestnikom #video

Na. R.

Nizozemski policisti so ob nasilnih protestih proti migrantom, ki potekajo v Haagu, množico razgnali z vodnimi topovi. Ukrep so izvedli po tem, ko so protestniki v policiste začeli metati kamenje in steklenice, je pojasnila tiskovna predstavnica lokalne vlade v Haagu.

Skupina protestnikov se je ločila od glavne množice, da bi blokirala avtocesto, je še pojasnila tiskovna predstavnica lokalne vlade.

Policisti so odgovorili z vodnimi topovi. 

Organizacijo protesta Protest proti imigraciji, ki poteka dober mesec pred nizozemskimi parlamentarnimi volitvami, je organizirala desničarska aktivistka, Els Recht. Zavzema se proti prosilcem za azil ter za pravično stanovanjsko politiko na Nizozemskem.

Po navedbah lokalnih medijev se je protestu pridružilo na tisoče ljudi, med njimi so nekateri zažigali tudi avtomobile in uničevali policijska vozila.

