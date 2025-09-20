Z vodnimi topovi odgovorili nasilnim protestnikom #video

Nizozemski policisti so ob nasilnih protestih proti migrantom, ki potekajo v Haagu, množico razgnali z vodnimi topovi. Ukrep so izvedli po tem, ko so protestniki v policiste začeli metati kamenje in steklenice, je pojasnila tiskovna predstavnica lokalne vlade v Haagu.

Skupina protestnikov se je ločila od glavne množice, da bi blokirala avtocesto, je še pojasnila tiskovna predstavnica lokalne vlade.

Herkent U relschoppers op deze video, meld ze aan bij de politie en help Nederland veiliger maken. Verlos fatsoenlijk Nederland van dit tuig #demonstratie #malieveld #elsfest pic.twitter.com/rzzH6eE9Iy — Ouwe Stomp des Vaderlands InfluWEFFER🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@domblond2) September 20, 2025

Policisti so odgovorili z vodnimi topovi.

Herkent U relschoppers op deze video, meld ze aan bij de politie en help Nederland veiliger maken. Verlos fatsoenlijk Nederland van dit tuig #elsfest #malieveld pic.twitter.com/rcL0wyhVRM — Ouwe Stomp des Vaderlands InfluWEFFER🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@domblond2) September 20, 2025

Organizacijo protesta Protest proti imigraciji, ki poteka dober mesec pred nizozemskimi parlamentarnimi volitvami, je organizirala desničarska aktivistka, Els Recht. Zavzema se proti prosilcem za azil ter za pravično stanovanjsko politiko na Nizozemskem.

Gaat echt niet goed hier. Zelfs een politieauto in lichterlaaie. Dacht dat het vreedzaam zou worden… #malieveld #denhaag #elsfest pic.twitter.com/vME50Srvzc — Marc Wurfbain 🦀 (@WurfTwain) September 20, 2025

Po navedbah lokalnih medijev se je protestu pridružilo na tisoče ljudi, med njimi so nekateri zažigali tudi avtomobile in uničevali policijska vozila.