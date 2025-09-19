Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
19. 9. 2025,
11.48

Petek, 19. 9. 2025, 11.48

2 minuti

Saga kanala C0 se nadaljuje: napovedujejo tožbo in protestni shod

Avtorji:
K. M., STA

Povezovalni kanal C0 je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva.

Povezovalni kanal C0 je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva.

Foto: STA

Nasprotniki povezovalnega kanala C0 se bodo po napovedih pritožili na gradbeno dovoljenje za osmi in zadnji odsek kanala, ki ga je Mestni občini Ljubljana izdala ljubljanska upravna enota. Prepričani so, da je gradbeno dovoljenje nezakonito in v celoti nestrokovno pripravljeno. Obenem za ponedeljek napovedujejo protestni shod pred mestno hišo.

Na protestnem shodu, ki bo v ponedeljek pred začetkom seje ljubljanskega mestnega sveta pred mestno hišo, bodo zbrane nagovorili podpredsednik SDS Aleš Hojs, njegova strankarska kolegica in predsednica parlamentarne preiskovane komisije o kanalu C0 Anja Bah Žibert ter ljubljanski mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc.

Primc je v vabilu na shod zapisal, da je upravna enota Ljubljana popustila pritiskom ljubljanskega župana Zorana Jankovića in premierja Roberta Goloba. "Izdala je nevarno in nezakonito gradbeno dovoljenje, ki še ni pravnomočno. Obstaja možnost pritožbe, ki jo bomo izkoristili," je izpostavil.

Primc: Gradbeno dovoljenje je nezakonito in nestrokovno 

Po Primčevem prepričanju je gradbeno dovoljenje nezakonito in nestrokovno pripravljeno. "Upoštevan ni bil niti en argument strokovnjakov o nevarnosti za uničenje največjega vira pitne vode za več kot 400 tisoč ljudi," je zapisal.

Kot je v četrtek poročal portal Necenzurirano, je upravna enota zavrnila pritožbe okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green, Župnije Ljubljana - Ježica in več fizičnih oseb, ki imajo v lasti zemljišča na območju kanala C0. V sklepu med drugim piše, da bo imel načrtovani poseg ob upoštevanju predpisanih pogojev nebistven vpliv na varstvene cilje zavarovanega območja, na njegovo celovitost in povezanost, zato je z vidika varstva narave ob izpolnitvi pogojev sprejemljiv.

Gre za dovoljenje za 128 metrov pri hipodromu Stožice, ki občini manjkajo, da sklene 12,1 kilometra dolg kanalizacijski kanal C0. Ta bo odpadne vode iz Medvod in Vodic prenašal do centralne čistilne naprave v Zalogu. Občina je vlogo za njegovo izdajo vložila konec junija 2023.

Razočarani tudi v Zelenih Slovenije 

Nad izdajo še zadnjega gradbenega dovoljenja so razočarani tudi v Zelenih Slovenije. "Postopek je bil voden netransparentno, z očitnimi kršitvami zakonodaje ter popolnim ignoriranjem stroke in civilne družbe. To ni odločitev v interesu ljudi, temveč sramoten primer, kako lahko politični in kapitalski interesi premagajo pravno državo in javno zdravje," so zapisali in napovedali, da se bodo pridružili vsem nadaljnjim aktivnostim za preprečitev uveljavitve te odločitve oziroma za razveljavitev izdanega gradbenega dovoljenja.

