Sindikat Spins kazensko ovadil direktorja NK Olimpije

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) je podal kazensko ovadbo proti direktorju nogometnega kluba Olimpija Ljubljana Igorju Barišiću zaradi onemogočanja sindikalne dejavnosti, so sporočili iz Spinsa. Pod izjavo sta se podpisala tudi krovna Zveza svobodnih sindikatov Slovenije ter Sindikat športnikov Slovenije.

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije, ki je član Sindikata športnikov Slovenije, ta deluje pod streho Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je kazensko ovadbo danes vložil na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zaradi preprečevanja sindikalnega organiziranja in delovanja.

"Direktor NK Olimpija, Igor Barišič, je pred nekaj tedni grobo zlorabil pravice nogometašev do svobodnega združevanja in sindikalne dejavnosti s tem, ko je po treningu na javnem prostoru in v prostem času nogometašev, z grožnjami osebno preprečil srečanje predstavnikov sindikata Spins s svojimi člani," so zapisali v izjavi za javnost.

Po mnenju Spinsa gre za nedopustno in kaznivo ravnanje, opisano v 200. členu kazenskega zakona, kar je tudi podlaga za vloženo kazensko ovadbo. "Gre za zadnje v nizu nekajletnega oviranja in prepovedovanja sindikalnega delovanja s strani vodstva Olimpije, ki se je pričelo ob zaključku leta 2021, ko je sindikat za svoje člane zahteval izpolnitev vseh finančnih obveznosti do nogometašev," so zapisali pri Spinsu.

Za ovadbo so se v sindikatu Spins odločili zaradi ravnanj kluba, ko sta se predstavnika sindikata po treningu sestala z nekaj svojimi člani na javnih površinah garaž športnega centra Stožice.

"To je očitno tako zelo zmotilo vodstvo kluba, predsednika Adama Deliusa, direktorja Igorja Barišića in tehničnega direktorja Luko Vrhunca, da so prekinili sestanek, direktor pa je prisotne nogometaše takoj pozval na zagovor v poslovne prostore kluba. Predstavnika sindikata sta sicer takoj po tem dogodku opravila daljši razgovor s predsednikom kluba Deliuosom z namenom vzpostavitve pozitivnega dialoga, vendar žal brez uspeha," so še navedli pri Spinsu.

"Pristojne državne institucije morajo končno pričeti z delom tudi na področju preprečevanja sindikalnega dela in organiziranja s strani delodajalcev. Primer Olimpije namreč ni edini. Ugotavljamo namreč, da so tovrstna zavržna dejanja nekaterih delodajalcev, ne glede na dejavnost, žal vse pogostejša. In to je narobe. Zelo narobe," je v izjavi za javnost opozoril predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko.

