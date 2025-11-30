Koper ponagajal Celju, Domžale poglobile krizo Brava

Jesenski prvak Celje in Koper sta se v knežjem mestu v 17. krogu razšla brez zmagovalca (1:1). Izbranci Alberta Riere tako v zadnji krog jesenskega dela vstopajo z devetimi točkami prednosti pred Mariborom, ki je v soboto v gosteh odpravil Muro (1:0). Zadnjeuvrščene Domžale so v nedeljo doma ugnale Bravo (1:0) in poglobile krizo mladega ljubljanskega kluba. To je izkoristila Olimpija in z zmago v Stožicah nad Radomljani (2:1) po točkah ujela sosede. Aluminij in Primorje sta se v petek razšla brez zadetkov.

Nedelja, 30. november:

V sklepnem dejanju predzadnjega kroga jesenskega dela sta se Celje in Koper v knežjem mestu razšla brez zmagovalca. V 11. minuti je zadišalo po vodstvu Kopra, ko je projektil Afričana Isaaca Matonda švignil tik nad prečko, dve minuti pozneje pa je bilo nevarno pred vrati gostov, ko je Belorus Vitalij Lisakovich ušel obrambi kanarčkov, a je nato Metod Jurhar le ukrotil njegov strel. V 17. minuti pa je Lisakovich, veliki dolžnik s četrtkove tekme Celja na Češkem, po izvrstni akciji le zatresel mrežo Kopra, a se ni dolgo veselil strelskemu prvencu v 1. SNL. Glavni sodnik je po posredovanju VAR razveljavil zadetek zaradi nedovoljenega položaja.

Ivica Vidović je zadel v polno že na tretji tekmi zapored. Foto: Jure Banfi

V 21. minuti pa so Celjani, ki so pogrešali poškodovanega najboljšega strelca 1. SNL Franka Kovačevića, boljšo igro le kronali z zadetkom. Mario Kvesić je s prefinjeno podajo izjemno zaposlil Ivico Vidovića, ki je presenetil koprsko obrambo in premagal Metoda Jurharja. Hrvaški legionar, ki je prišel v Celje iz drugoligaša Triglava, se je tako vpisal med strelce že na tretji tekmi zapored. Prejšnji teden je zadel v Domžalah, v četrtek je zatresel mrežo Sigmi, tokrat pa je spravil v slabo voljo Koper.

Celjani so po vodstvu zagospodarili na igrišču in si priigrali še nekaj priložnosti, a je ostalo pri 1:0. Ko pa so nato Koprčani po enem izmed zapravljenih napadov Celja krenili v protinapad, so ga zaključili tako dovršeno, da je Kamil Manseri izenačil na 1:1. Francoz je dosegel tretji zadetek v tej sezoni, jeziček na tehtnici pa se je prevesil v korist gostov. Manseri je že v prihodnjem napadu nevarno streljal z roba kazenskega prostora, a je vodstvo gostov preprečil vratar Žan Luk Leban. Prvi polčas se je tako končal z 1:1, razmerje strelov na gol pa je bilo 10:6 v korist Celja (3:2 v strelih v okvir vrat).

Drugi polčas se je začel s priložnostjo Celjanov. Reprezentant Danijel Šturm je nevarno streljal proti vratom, nekdanji čuvaj mreže Celja Metod Jurhar pa se je izkazal z izjemno obrambo. V 64. minuti je svoje mojstrstvo pokazal Kamil Manseri. Po spretnem preigravanju si je pripravil dober položaj za strel, a nato za las zgrešil cilj. Vratar Leban bi bil premagan.

Kamil Manseri (levo) je popeljal Koper do točke na stadionu Z'dežele. Foto: Jure Banfi

V nadaljevanju srečanja je ritem igre nekoliko padel. Celjani so bili bližje zmagi, a je rezervist Milot Avdyli v 68. minuti streljal mimo vrat, v 82. minuti pa se je znova izkazal Metod Jurhar in preprečil zadetek Danijelu Šturmu. Za slabo voljo je v vrstah gostiteljev poskrbela poškodba kapetana Žana Karničnika. Slovenski reprezentant si je poškodoval ramo, več o tem, kako dolgo bi lahko bil odsoten z igrišč, pa bodo pokazali podrobnejši zdravstveni pregledi.

Koper še drugič v tej sezoni remiziral s Celjem

Albert Riera je vselej visoko motiviran na tekmah s klubom, kjer je končal nogometno pot, a se pozneje tudi večkrat zapletel v incidente z vodstvom kanarčkov. Prva tekma omenjenih tekmecev v tej sezoni je postregla z neverjetno dramo in preobratom. Koper, takrat ga je vodil še Slaviša Stojanović, ki ga je pozneje nasledil Zoran Zeljković, je imel v žepu ogromno prednost. Na Bonifiki je proti Celju vodil že s 3:0, a so se gostje z izjemnim preobratom v zadnjih minutah vrnili ter izenačili na 3:3.

Celjani so v tej sezoni na Bonifiki po zaostanku z 0:3 v zadnjih minutah izenačili na 3:3 in ostali neporaženi. Tudi dvoboj v knežjem mestu se je končal brez zmagovalca (1:1). Foto: Aleš Fevžer

Celjani so med tednom izgubili na Češkem. To je bil njihov prvi poraz v Evropi, ki pa ni resneje ogrozil načrtov, saj vztrajajo na visokem tretjem mestu konferenčne lige. Z remijem proti Kopru so zadržali veliko prednost pred tekmeci, kar jim veliko pomeni pred četrtkovim pokalnim dvobojem proti Olimpiji.

Fallou Faye znova zatresel mrežo Brava

Nedelja se je začela v Domžalah. Zadnjeuvrščeni prvoligaš se je znašel v resnih škripcih, saj so se mu najbližji sosedi na razpredelnici še nekoliko oddaljili. Grožnja, da bi se lahko tako dvakratni državni prvaki za nekaj časa poslovili od prve lige, je tako vse glasnejša. Zato je bila nedeljska zmaga rumene družine proti Bravu še toliko bolj dragocena (1:0).

Domžalčani so že nekaj časa prikovani na dno prvoligaške lestvice, a so se z zmago nad Bravom približali Primorju in Muri na tri točke zaostanka. Foto: Filip Barbalić

Domžalčane je v dobro voljo spravil Fallou Faye. Mladi Senegalec, ki je v soboto dopolnil 20 let, je le dan pozneje zatresel mrežo Brava. To mu je uspelo že drugič v tej sezoni, Faye pa je tako po natančnem strelu z glavo, podajo je prispeval Nino Milić, popeljal Domžale v vodstvo proti Bravu z 1:0. Pri tem rezultatu je ostalo do konca. Bravo je edino priložnost na srečanju zapravil v 64. minuti, ko je domači branilec Rene Rantuša Lampreht v zadnjem trenutku posredoval pred Ghislainom Baboulajem.

Domžalčani so si sicer prvo priložnost ustvarili že v 40. sekundi, ko je za las zgrešil okvir vrat Aleksandar Kahvić. Mreža Brava se je zatresla tudi v 47. minuti, ko je z izjemnim strelom v bližnji kot vrat zadel Luka Mlakar, a veselje Domžalčanov ni trajalo dolgo, saj je bil zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.

Fallou Faye je še drugič v tej sezoni zatresel mrežp Brava. Za tretjo zmago Domžal je zadel le dan po 20. rojstnem dnevu. Foto: Filip Barbalić

Mladi ljubljanski klub Bravo je še tretjič zapored končal srečanje brez doseženega zadetka, v Domžalah pa je v okvir vrat tekmeca usmeril le en strel. Bravo je v mesecu novembru osvojil le eno točko, do te pa je prišel na najbolj zahtevnem gostovanju v Sloveniji, ko se je s Celjani razšel brez zadetkov (0:0)

Španring junak v Fazaneriji

Sobotno dogajanje se je začelo v Murski Soboti. Prekmursko-štajerski spopadi so vselej prestižni in nič drugače ni bilo niti tokrat. Mariborčani, pri katerih so manjkali kaznovani Sheyi Ojo, oboleli Hilal Soudani in poškodovani Benjamin Tetteh, Žiga Repas in Čedomir Bumbić, so že na uvodu prevzeli prevzeli pobudo. Prvič so resneje zazapretili v 16. minuti, ko je Ali Reghba prišel do žoge v kazenskem prostoru, jo oddal v sredino, iz bližine pa je nato zgrešil Mark Španring. Ista naveza je bila v glavni vlogi tudi v 28. minuti, ko je Maribor zasluženo povedel. Po poizkusu Reghbe z bližine so domači žogo odbili, Španring pa jo je z roba kazenskega prostora z natančnim strelom poslal v domačo mrežo. Reghba je bil še naprej vroč, v 34. minuti pa so prvič resneje zapretili tudi domači. Robert Murić je bil nenatančen, in gostje so na odmor odšli z minimalno prednostjo.

Maribor je iz Fazanerije odnesel poln plen. Foto: Jure Banfi

Po vrnitvi na teren je Mura prek Nina Koutra hitro zapretila, a zbran je bil gostujoči vratar Ažbe Jug. Nedolgo zatem je v osrčju kazenskega prostora zgrešil še Dario Vizinger. Na drugi strani je tudi Oscar Zambrano žogo poslal čez gol, v 70. minuti pa so gostje zahtevali enajstmetrovko po padcu Reghbe ob Žanu Petroviču, a sodniška piščalka je ostala nema. Mura resneje ni več zapretila, zadnji lepši priložnosti za višjo zmago Maribora pa sta zapravila Jean Michael Seri in Luka Krajnc.

Dva gola Gorenca, v sredo pokalni derbi s Celjem

V Stožicah sta se za točke udarila Olimpija in Radomlje. Zmaji so se po nizu neprepričljivih rezultatov v tej sezoni znašli v specifičnem položaju. V prvenstvu so najverjetneje že izgubili boj za naslov, tako da bodo predali lovoriko nekomu drugemu. Ker niso bili uspešni tudi v Evropi, bi lahko popravili vtis navijačem le še v pokalu, kjer pa jih že v osmini finala čaka zelo zahteven spopad s Celjem. Ker pa bo dvoboj na sporedu že v sredo je Federico Bessone močno premešal enajsterico pred dvobojem z Radomljami.

Radomljani so prek Andreja Pogačarja prvi zapretili, kmalu je z glavo poskusil še Žan Žaler. Po uvodnem naletu gostov je imel v 11. minuti Pedro Lucas priložnost za Ljubljančane, a Enej Klampfer je žogo izbil pred golovo črto.Nekaj trenutkov zatem je bil nevaren še Nemanja Motika. V 15. minuti pa vodstvo domačih. Dimitar Mitrovski je podal s prostega strela z desne, najvišji v kazenskem prostoru pa je bil Jan Gorenc. Do odmora so si tako eni kot drugi pripravili še kar nekaj priložnosti, a mreži sta mirovali.

Jan Gorenc je dosegel oba zadetka za Olimpijo. Foto: Aleš Fevžer

Kot prvi so po prihodu iz garderob prek Mitrovskega dvakrat zapretili domači. V 59. minuti pa je ravno po njegovi podaji iz kota Pedro Lucas je žogo z glavo lepo podaljšal do Gorenca, ki je iz bližine dosegel še svoj drugi gol na tekmi. Junak domačih Gorenc je nato v 76. minuti zakrivil enajstmetrovko, ki je goste vrnila v igro. Zanesljivo jo je namreč izvedel Nino Kukovec. Olimpija je bila kar nekoliko v šoku, nato pa v 83. minuti zadela prek Alexa Blanca, a Var je zadetek zaradi prepovedanega položaja gol razveljavil. V končnici tekme so domači odbili vse nalete Radomljanov.

Brez zadetkov na dvoboju Aluminij - Primorje

V Kidričevem ni bilo zadetkov. Foto: Jure Banfi Kidričani in Ajdovci so se v petek zvečer v pomembni tekmi v boju za obstanek razšli brez zadetkov. Aluminij, ki je pred tem izgubil tri od štirih tekem, je tako zadržal sedem točk prednosti pred Primorjem, ki je na predzadnjem mestu.

Primorci so bili prvi blizu zadetku, ko je sredi prvega polčasa Elian Demirović z 18 metrov zatresel vratnico. Nato je še Kidričan Marko Simonič s prostega strela s slabih 20 metrov zadel prečko. Po mirnejšem nadaljevanju je moral gostujoči čuvaj mreže Denis Pintol posredovati v 44. minuti po poskusu Beharja Fete z leve strani.

Trenerja Aluminija in Primorja Jura Arsić in Milan Anđelković sta se razšla brez zmagovalca. Foto: Jure Banfi

Bolj zanimive so bile znova zadnje minute tekme. V 72. minuti je le za malenkost ajdovska vrata z osmih metrov zgrešil Ivijan Svržnjak. Na drugi strani je Matic Zavnik preizkusil Matjaža Rozmana, ki se je izkazal z obrambo. V 80. minuti pa so se za kratek čas razveselili Ajdovci, ko je Zavnik v protinapad poslal Nika Raka, ta je žogo poslal pod prečko, toda po pregledu posnetka so sodniki dosodili predhoden prekršek, tako da je ostalo pri 0:0.

1. SNL, 17. krog:

Petek, 28. november:

Sobota, 29. november:

Nedelja, 30. november:

Lestvica: