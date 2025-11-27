Aluminij suveren, Jovićević junak Grosupeljčanov

Kot prvi so se četrtfinale uvrstili nogometaši Aluminija, Dekanov in Fužinarja, danes pa še Grosupeljčani, ki so po podaljšku z 2:1 strli odpor Kety Emmi&Impol Bistrica. Junak srečanja je bil Nikola Jovićević, ki je najprej izsilili podaljšek, ob koncu tega pa potrdil napredovanje. Grosupeljčane v četrtfinalu čaka boljši iz obračuna med Olimpijo in Celjem. Obeta se še en derbi osmine finala, Mura se bo v prestižnem sosedskem spopadu pomerila z Nafto.

Pokalno tekmovanje je znano po tem, da se rada dogajajo presenečenja. Tako je tudi v tej sezoni, v kateri se v osmino finala niso uvrstili kar trije prvoligaši. Maribor, z devetimi naslovi tudi rekorder tekmovanja, je nepričakovano po strelih z bele točke klonil pred Brinjem, po izvajanju 11-metrovk so se končale sanje o pokalni lovoriki tudi za Koprčane v Sežani, Domžale pa so izpadle v neposrednem obračunu prvoligašev v Stožicah proti Olimpiji.

Kidričani opravičili vlogo favorita

Aluminiju se nasmiha avtocesta do polfinala pokalnega tekmovanja. Foto: Jure Banfi

Prvi četrtfinalist je v torek v Kidričevem po pričakovanju postal prvoligaš, ki je vodilno ekipo pomurske lige premagal s 7:1. Vprašanje zmagovalca je rešil že po prvem polčasu, ki ga je dobil s 5:1, gostom je z golom Jana Hartmana uspelo le znižati na 1:2. Dva gola je za domače dosegel Adriano Bloudek, dva gola so si igralci Polane zabili kar sami.

V sredo je kot prvi v četrtfinale po domači zmagi z 2:0 proti Malečniku napredoval drugoligaš Jadran iz Dekanov, Fužinar pa je nato v koroško-štajerskem obračunu pravkar s 5:0 odpravil Rače.

Prihodnji teden se bosta v drugoligaškem spopadu za vstop v četrtfinale pomerila Brinje Grosuplje in Bistrica. Gostiteljem se tako ponuja priložnost, da po Mariboru izločijo še enega štajerskega tekmeca.

Maroša se vrača v Fazanerijo, derbi Olimpija - Celje

Ko so Celjani prvič v tej sezoni gostovali pri Olimpiji, so v Stožicah zmagali kar s 5:0. Foto: Aleš Fevžer Prihodnji mesec bo znana še druga polovica četrtfinalistov. Takrat bo na delu kar šest prvoligašev. V sredo, 3. decembra, bodo Radomlje v Domžalah gostile Primorje, Bravo bo favorit proti velenjskemu Rudarju, Mura pa v prekmurski poslastici proti vodilnemu drugoligašu Nafti, pri katerem blesti nekdanji ljubljenec navijačev čarno-bejlih Amadej Maroša.

V sklepnem dejanju osmine finala bosta za težko pričakovani obračun dobitnikov lovorik v sezoni 2024/25 poskrbela Olimpija in Celje. Izbranci Alberta Riere v tej sezoni razvajajo navijače z odličnimi rezultati tako v domačih kot tudi evropskih tekmovanjih. Španec želi po zmajih do dvojne krone popeljati tudi grofe, žreb pa je poskrbel, da se bo že v osmini finala pomeril z Ljubljančani, ki pod taktirko Federica Bessoneja ob slabšem položaju v 1. SNL v pokalu vidijo idealno bližnjico tako do lovorike kot tudi Evrope.

Četrtfinalni pari: Olimpija/Celje - Brinje Grosuplje

Radomlje/Primorje - Jadran Dekani

Aluminij - Fužinar

Bravo/Rudar Velenje - Mura/Nafta

Pokal Pivovarna Union, osmina finala:

Torek, 18. november:

Sreda, 19. november:

Petek, 28. november:

Sreda, 3. december:

Četrtek, 4. december:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura

1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: