Četrtek, 27. 11. 2025, 21.46
54 minut
Pokal Pivovarne Union, osmina finala
Aluminij suveren, Jovićević junak Grosupeljčanov
Kot prvi so se četrtfinale uvrstili nogometaši Aluminija, Dekanov in Fužinarja, danes pa še Grosupeljčani, ki so po podaljšku z 2:1 strli odpor Kety Emmi&Impol Bistrica. Junak srečanja je bil Nikola Jovićević, ki je najprej izsilili podaljšek, ob koncu tega pa potrdil napredovanje. Grosupeljčane v četrtfinalu čaka boljši iz obračuna med Olimpijo in Celjem. Obeta se še en derbi osmine finala, Mura se bo v prestižnem sosedskem spopadu pomerila z Nafto.
Pokalno tekmovanje je znano po tem, da se rada dogajajo presenečenja. Tako je tudi v tej sezoni, v kateri se v osmino finala niso uvrstili kar trije prvoligaši. Maribor, z devetimi naslovi tudi rekorder tekmovanja, je nepričakovano po strelih z bele točke klonil pred Brinjem, po izvajanju 11-metrovk so se končale sanje o pokalni lovoriki tudi za Koprčane v Sežani, Domžale pa so izpadle v neposrednem obračunu prvoligašev v Stožicah proti Olimpiji.
Kidričani opravičili vlogo favorita
Aluminiju se nasmiha avtocesta do polfinala pokalnega tekmovanja.
Prvi četrtfinalist je v torek v Kidričevem po pričakovanju postal prvoligaš, ki je vodilno ekipo pomurske lige premagal s 7:1. Vprašanje zmagovalca je rešil že po prvem polčasu, ki ga je dobil s 5:1, gostom je z golom Jana Hartmana uspelo le znižati na 1:2. Dva gola je za domače dosegel Adriano Bloudek, dva gola so si igralci Polane zabili kar sami.
V sredo je kot prvi v četrtfinale po domači zmagi z 2:0 proti Malečniku napredoval drugoligaš Jadran iz Dekanov, Fužinar pa je nato v koroško-štajerskem obračunu pravkar s 5:0 odpravil Rače.
Prihodnji teden se bosta v drugoligaškem spopadu za vstop v četrtfinale pomerila Brinje Grosuplje in Bistrica. Gostiteljem se tako ponuja priložnost, da po Mariboru izločijo še enega štajerskega tekmeca.
Maroša se vrača v Fazanerijo, derbi Olimpija - Celje
Ko so Celjani prvič v tej sezoni gostovali pri Olimpiji, so v Stožicah zmagali kar s 5:0. Prihodnji mesec bo znana še druga polovica četrtfinalistov. Takrat bo na delu kar šest prvoligašev. V sredo, 3. decembra, bodo Radomlje v Domžalah gostile Primorje, Bravo bo favorit proti velenjskemu Rudarju, Mura pa v prekmurski poslastici proti vodilnemu drugoligašu Nafti, pri katerem blesti nekdanji ljubljenec navijačev čarno-bejlih Amadej Maroša.
V sklepnem dejanju osmine finala bosta za težko pričakovani obračun dobitnikov lovorik v sezoni 2024/25 poskrbela Olimpija in Celje. Izbranci Alberta Riere v tej sezoni razvajajo navijače z odličnimi rezultati tako v domačih kot tudi evropskih tekmovanjih. Španec želi po zmajih do dvojne krone popeljati tudi grofe, žreb pa je poskrbel, da se bo že v osmini finala pomeril z Ljubljančani, ki pod taktirko Federica Bessoneja ob slabšem položaju v 1. SNL v pokalu vidijo idealno bližnjico tako do lovorike kot tudi Evrope.
Četrtfinalni pari:
Olimpija/Celje - Brinje Grosuplje
Radomlje/Primorje - Jadran Dekani
Aluminij - Fužinar
Bravo/Rudar Velenje - Mura/Nafta
Pokal Pivovarna Union, osmina finala:
Torek, 18. november:
Sreda, 19. november:
Petek, 28. november:
Sreda, 3. december:
Četrtek, 4. december:
Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:
8 – Olimpija
4 – Koper
3 – Gorica
2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura
1 – Rogaška, Rudar Velenje
Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala:
|Sezona
|Finale
|Zmagovalec
|2024/25
|Celje : Koper 4:0
|Celje
|2023/24
|Rogaška : Gorica 7:6 po 11-m (1:1)
|Rogaška
|2022/23
|Olimpija : Maribor 2:1 po podaljških
|Olimpija
|2021/22
|Koper : Bravo 3:1
|Koper
|2020/21
|Olimpija : Celje 2:1
|Olimpija
|2019/20
|Mura : Nafta 2:0
|Mura
|2018/19
|Olimpija : Maribor 2:1
|Olimpija
|2017/18
|Olimpija : Aluminij 6:1
|Olimpija
|2016/17
|Domžale : Olimpija 1:0
|Domžale
|2015/16
|Maribor : Celje 7:6 po 11-m (2:2)
|Maribor
|2014/15
|Luka Koper : Celje 2:0
|Luka Koper
|2013/14
|Gorica : Maribor 2:0
|Gorica
|2012/13
|Maribor : Celje 1:0
|Maribor
|2011/12
|Maribor : Celje 3:2
|Maribor
|2010/11
|Domžale : Maribor 4:3
|Domžale
|2009/10
|Maribor : Domžale 3:2 po podaljških
|Maribor
|2008/09
|Interblock : Koper 2:1
|Interblock
|2007/08
|Interblock : Maribor 2:1
|Interblock
|2006/07
|Koper : Maribor 1:0
|Koper
|2005/06
|Anet Koper : Celje 6:4 po 11-m (1:1)
|Anet Koper
|2004/05
|CMC Publikum : Gorica 1:0
|CMC Publikum
|2003/04
|Maribor : Dravograd 4:0, 3:4
|Maribor
|2002/03
|Vega Olimpija : Celje 1:1, 2:2
|Vega Olimpija
|2001/02
|HiT Gorica : Aluminij 4:0, 2:1
|HiT Gorica
|2000/01
|HiT Gorica : Olimpija 4:2, 0:1
|HiT Gorica
|1999/00
|SCT Olimpija : Korotan Prevalje 2:0, 1:2
|SCT Olimpija
|1998/99
|Maribor : Olimpija 3:2, 2:0
|Maribor
|1997/98
|Rudar Velenje : Primorje 3:0, 1:2
|Rudar Velenje
|1996/97
|Maribor : Primorje 3:0, 0:0
|Maribor
|1995/96
|Olimpija : Primorje 1:0, 1:1
|SCT Olimpija
|1994/95
|Mura : Publikum Celje 1:1, 1:0
|Mura
|1993/94
|Maribor : Mura 3:1, 0:1
|Maribor
|1992/93
|SCT Olimpija : Publikum Celje 2:1
|SCT Olimpija
|1991/92
|Maribor : Olimpija 4:3 po 11-m (0:0)
|Maribor