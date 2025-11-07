Evrogol kapetana Celja odmeva tudi v Evropi #video

Lani je spravil v ekstazo več kot 20 tisoč slovenskih navijačev na tekmi Eura 2024 v Münchnu, ko je Slovenijo popeljal v vodstvo proti Srbiji, v četrtek pa je poskrbel za delirij občinstva v Celju, ko je s prekrasnim zadetkom, prefinjenim strelom z razdalje, v 77. minuti odločil zmagovalca na srečanju konferenčne lige med Celjem in Legio. Kapetan Žan Karničnik je po zmagi nad poljskim velikanom (2:1) sijal od zadovoljstva, njegov evrogol pa odmeva tudi v Evropi, saj kandidira za najlepši zadetek kroga.

Celjanom je še enkrat več uspel preobrat. Legia je v knežjem mestu dolgo vodila z 1:0, imela še nekaj lepih priložnosti, da bi povišala prednost, a se je takrat izkazal Žan Luk Leban, nato pa so si Celjani v zadnjih 20 minutah z zadetkoma Nikite Iosifova in Žana Karničnika zagotovili zmago z 2:1. Zmagovalca je tako odločil prekrasen strel 31-letnega Korošca v 77. minuti.

Drugače so se postavili in zadeli

Žan Karničnik je s strelom z razdalje v 77. minuti odločil zmagovalca. Foto: Guliverimage "Res sem lepo zadel žogo. Žoga sama po sebi ni bila tako močna, kot je bila neugodna za vratarja. Videl sem, da je vratar malce krenil v svojo levo stran, ampak je žoga v zadnjem trenutku ravno toliko zavila, da ga je mogoče tudi malce presenetila," se je zavestno odločil za prefinjen strel z notranjim delom stopala in dosegel enega najpomembnejših zadetkov v karieri. "Lepo je zadeti za zmago na domačem igrišču pred takšnim občinstvom," je priznal, da čuti posebno zadovoljstvo, da je Celje novo evropsko zmago doseglo na svoj način.

"Nočemo odstopati od svojega načina igre. Na koncu nas je pripeljal do zmage. V prvem polčasu smo storili več tehničnih napak. Nismo bili dovolj potrpežljivi, preveč smo hiteli. V drugem polčasu smo se drugače postavili. To nam je ustrezalo," je užival na odgovornem položaju, ki mu ga je v nadaljevanju srečanja zaupal Albert Riera. Španec ima svojega kapetana za večnamenskega jokerja. Proti Legii ga je s položaja "šestice" preselil na "desetko", kar je še kako pripomoglo, da se je v 77. minuti znašel v pravem trenutku na pravem mestu in s fantastičnim strelom z okrog 20 metrov matiral vratarja Legie.

Celjani so poskrbeli za nadaljevanje sanjskega evropskega niza. Foto: Jure Banfi

S tem je poskrbel za obilico navdušenja na domačih tribunah, v reprezentančnem taboru pa bo prihodnji teden še kako pestro, saj bo lahko obujal spomin na prekrasen zadetek tudi v družbi poraženca Petra Stojanovića. Ko je ta v 68. minuti zapuščal zelenico, so gostje iz Varšave še vodili z 1:0. Slabih deset minut pozneje je bil rezultat že v korist gostiteljem, Ljubljančan pa se je lahko s klopi gostov še enkrat prepričal, kako bogato nogometno znanje premore njegov reprezentančni soigralec Karničnik.

Zadetek Karničnika kandidira za najlepši gol kroga:

Karničnik's first-time hit 😮‍💨

Antwi from distance 😤

Oksanen's perfect free-kick 🎯

Lozano's last minute equaliser 😱



Which is your favourite? 👀#UECLGOTD | @FlixBus_DE — UEFA Conference League (@Conf_League) November 6, 2025

Da zadetek Žana Karničnika resnično spada med najlepše v tem krogu, so potrdili tudi pri vodstvu tekmovanja, saj so njegov evrogol uvrstili med štiri predloge za najlepši gol tretjega kroga konferenčne lige. Med kandidati so se znašli še Clinton Antwi in Jaakko Oksanen (oba KuPS Kuopio), ki sta zadela proti Šporarjevemu in Bajrićevemu Slovanu iz Bratislave, ter Sergio Lozano, nogometaš Jagiellonie, ki je zatresel mrežo Shkendije.