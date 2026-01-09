Najmlajši sin predsednika ZDA, 19-letni Barron Trump, naj bi obiskoval tečaj izgovarjave, da bi postal bolj samozavesten pri govorjenju v angleščini, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na objavo poročevalca o slavnih in bogatih Roba Shuterja.

"Barron je zelo osredotočen na to, kako se zdaj predstavlja. Je premišljen, razumen in želi biti samozavesten pri govorjenju, vendar to počne tiho, da ne bi pritegnil pozornosti," je neimenovani vir povedal Shuterju.

Barron, najmlajši Trump, se izogiba pozornosti javnosti

Najmlajši Trump je znan po tem, da se izogiba pozornosti javnosti, v nasprotju s starejšima polbratoma Donaldom mlajšim in Ericom. Kljub temu je predlani med predsedniško kampanjo svojega 79-letnega očeta Donalda Trumpa večkrat nastopil na javnih shodih.

Pripisujejo mu tudi delne zasluge za zmago Donalda Trumpa na predsedniških volitvah

Barronu deloma pripisujejo zasluge za očetovo zmago na predsedniških volitvah, saj naj bi mu pomagal pridobiti glasove mlajših moških, ki jih je pritegnil prek sodobnih medijskih formatov, vključno s podkasti.

"Kadarkoli je mogoče, se izogiba pozornosti javnosti. Zelo pazi na svojo zasebnost, njegova mama pa poskrbi, da tako tudi ostane. Melania ga močno ščiti," je Shuterju povedal drug vir.

Melania skrbi, da je Barron "varen in trdno na tleh"

Barrona so vzgajali predvsem slovenska stara starša in mama, ki je znana po tem, da ga v javnosti močno ščiti. Viri so Shuterju povedali, da želi prva dama sinu omogočiti normalno življenje - brez kamer in javnega pritiska. "Vedno je bila zelo aktivna in poskrbela, da je varen in trdno na tleh. To pomeni, da ga vodi, ščiti in mu pomaga, da se znajde," je povedal vir.

Barron trenutno živi v Beli hiši in se udeležuje predavanj na univerzi NYU na daljavo.

