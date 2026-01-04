Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
A. Ž.

Nedelja,
4. 1. 2026,
16.39

Melania Trump Donald Trump Barron Trump

Barronu Trumpu so čez noč odvzeli zasluge

Barron Trump | Mediji so po ameriških predsedniških volitvah leta 2024 izpostavljali pomembno vlogo Barrona Trumpa pri Trumpovem uspehu pri mladih volivcih. Zdaj so na to že pozabili. | Foto Guliverimage

Mediji so po ameriških predsedniških volitvah leta 2024 izpostavljali pomembno vlogo Barrona Trumpa pri Trumpovem uspehu pri mladih volivcih. Zdaj so na to že pozabili.

Foto: Guliverimage

Potem ko je septembra lani konservativni aktivist in Trumpov podpornik Charlie Kirk dobesedno pred očmi vsega sveta umrl zaradi brutalnega atentata, so bili mediji polni razlag, da je bil novembra 2024 zaslužen za to, da je za Trumpa glasovalo tako veliko mladih. To je bilo v popolnem nasprotju z razlagami takoj po volitvah novembra 2024, da je bil za Trumpov veliki uspeh med mladimi volivci zaslužen njegov sin Barron s svojimi nasveti.

Ko je svet obšla novica, da je 31-letni Charlie Kirk umrl zaradi atentata, so se številni spraševali, kdo sploh je to. Zunaj ZDA je bil namreč mladi politični aktivist Kirk bolj ali manj neznana oseba. Skupaj z razlagami, kdo je bil Kirk, je bilo pogosto zapisano, da je zaslužen za to, da se je Donald Trump novembra 2024 tako dobro odrezal med mladimi. To so mediji ponavljali skoraj papagajsko.

Pred volitvami in po njih izpostavljene Barronove zasluge

A verjetno gre le za t. i. reinterpretacijo (spremenjeno razlago preteklih dogodkov) zgodovine. Če pogledamo poročanje medijev in razlage takoj po volitvah novembra 2024, so takrat kot najzaslužnejšega za Trumpov uspeh med mladimi izpostavljali njegovega najmlajšega sina Barrona Trumpa.

Barron Trump
Novice Tajni zamolčani imperij, čigar dedič je Barron Trump?

Že pred volitvami je oktobra 2024 New York Post pisal, da Barron svetuje očetu, s katerimi ustvarjalci podkastov naj naredi intervjuje. Tako mu je med drugim predlagal Thea Vona. Trump je pred volitvami opravil še intervjuje z ustvarjalcema podkastov Joejem Roganom in Loganom Paulom.

Trumpovi gledani nastopi v podkastih

Trumpov intervju z Vonom si je ogledalo 15 milijonov ljudi, njegov nastop z Roganom pa je dosegel 50 milijonov ogledov. Kot je januarja lani za Sky News dejal Trumpov svetovalec ​​Jason Miller, je bil Barron arhitekt očetove strategije podkastov. "Kapo dol mladeniču. Vsako priporočilo, ki ga je dal, se je izkazalo za absolutno zlato gledanost, ki je zlomila internet. Opravil je odlično delo."

Barron Trump je pred volitvami leta 2024 očetu svetoval, s katerimi podkasterji se mora pogovarjati, da bo pridobil glasove mladih. | Foto: Guliverimage Barron Trump je pred volitvami leta 2024 očetu svetoval, s katerimi podkasterji se mora pogovarjati, da bo pridobil glasove mladih. Foto: Guliverimage

Po podatkih je 56 odstotkov moških volivcev, starih od 18 do 28 let, leta 2024 podprlo Trumpa, kar je več kot leta 2020, ko ga je podprlo 41 odstotkov volivcev te starosti.

Oče se javno zahvali sinu

Barronu se je na predsedniški inavguraciji 20. januarja lani zaradi nasvetov pred volitvami osebno zahvalil tudi njegov oče Donald. "Vedel je, kako mladi volijo," je med drugim dejal Trump o sinu.

Po volitvah novembra 2024 v medijih ni bilo zaslediti kakšnih analiz, ki bi zasluge za mlade glasove za Trumpa pripisovali Kirku. Vse se je spremenilo, ko je postal žrtev okrutnega atentata – nekateri mediji so takrat brez kakšnih trdnih dokazov na novo napisali zgodovino.

