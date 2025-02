Tajni zamolčani imperij, čigar dedič je Barron Trump?

Družbena omrežja so v zadnjih letih omogočila razmah raznih teorij zarot. Ena od njih je psevdozgodovinska teorija o zamolčanem imperiju z imenom Tartarija. To naj bi bila super razvita civilizacija iz zamolčane zlate dobe človeštva, ki naj bi gradila izjemno lepe stavbe. Ta imperij, vključno z njegovo veličastno arhitekturo, naj bi znova obudil Donald Trump. Nekateri zagovornike te psevdozgodovinske teorije tudi trdijo, da je Trumpov najmlajši sin Barron Trump dedič Tartarije.

Tartarijska teorija se je pojavila pred približno desetletjem in krožila po spletu med ljubiteljskimi arhitekturami in navdušenci nad zgodovino, ki delijo fotografije, videe in špekulacije, piše ameriški medij Bloomberg.

Srednjeazijski imperij, ki naj bi gradil čudovite stavbe

Različic teorije je na pretek, a osrednje prepričanje se vrti okoli ideje, da je obstajal srednjeazijski imperij, ki se je pred stoletji povzpel do globalne moči in bodisi zgradil bodisi navdihnil okrašene predmoderne strukture, ki jih občudujejo oboževalci tradicionalne arhitekture.

Tatari in Tartarija



Ime Tartarija ima izvor v etničnem imenu Tatari, s katerimi se je zlasti v preteklosti označevalo turško govoreče etnične skupine (npr. Krimski Tatari). V Rusiji, ki so bili stoletja podrejeni Tatarom, so ime Tatari pogostokrat popačili v Tartari, in sicer zaradi grške besede Tartaros, ki označuje mitološki peklenski svet pod zemeljskim površjem. Tartarija je postala tudi zemljepisna oznaka za del Azije, ki leži severno od Indije in Kitajske.

Zvezdne utrdbe, zlate kupole, evropske katedrale, piramide, Kitajski zid, Babilonski stolp, mesta razstavne palače, zgrajena za svetovne sejme v poznem 19. stoletju in zgodnjem 20. stoletju — vse to naj bi bili resnični primeri tartarijske izdelave, zgrajene z njihovo nedoumljivo tehnologijo, ki naj bi izpopolnila antigravitacijska plovila na zračni blazini in črpala energijo iz zraka.

Teorija zarote o zavezi molka glede Tartarije

Bodisi zaradi svetovnih vojn bodisi kataklizmičnih naravnih nesreč (priljubljena razlaga je globalna "blatna poplava") je bila Tartarija večinoma izbrisana iz pokrajine in zgodovinskih knjig z "veliko ponastavitvijo" in tisto, kar je preživelo bombe ali pokukalo nad blato, je bilo lažno razglašeno delo naše civilizacije.

Privrženci tartarijske teorije so prepričani, da so stavbe, kot je katedrala svete Sofije v Kijevu, zgradili v času tartarijskega cesarstva, ki je zdaj namenoma zamolčano. Foto: Guliverimage

Tartarijski milenarizem (verovanje v prihajajoči imperij, op. p.) – njegova fiksacija na preteklo kataklizmo in prihajajočo utopijo – je pogost med teorijami zarote, pravijo strokovnjaki, ki preučujejo ta pojav. "Tartarijska teorija spodbuja povezavo med popolno prihodnostjo in obnovitvijo popolne preteklosti," je za Bloomberg povedal Michael Barkun, zaslužni profesor na oddelku za politologijo univerze Syracuse. "To nakazuje, da je nekoč obstajala zlata doba in da je to zlato dobo mogoče obnoviti."

Trump je povzročil razmah tartarijske teorije zarote

Takšna obrobna prepričanja niso nova: Tartarija se pridružuje številnim izmišljenim prostorom in deželam, ki zavajajo iskalce zarote – od izgubljenega mesta Atlantide do hangarjev neznanih letečih predmetov iz vesolja na Območju 51 (Območje 51 oziroma Area 51 je letalska baza ameriških letalskih sil, v kateri so v preteklosti razvijali in testirali skrivnostne vojaške projekte).

Razmah tartarijske teorije sta povzročila Donald Trump in njegovo gibanje Naredimo Ameriko spet veliko (Make America great again – MAGA). S svojim razbijanjem norm in obljubo, da bo naredil Ameriko spet veliko, se Trumpova retorika lepo ujema z mešanico nostalgičnega hrepenenja in zgodovinskega revizionizma Tartarije. Ko se torej Trump osredotoči na lepoto zlatih kupol in domnevno tehnično nezmožnost izdelave velikih stebrov s sodobno tehniko, zagovorniki tartarijske teorije to pozdravljajo.

Nasprotovanje "levičarskemu" modernizmu

Ideja, da mora biti pozabljeni imperij odgovoren za vse najlepše zgradbe na svetu in da je banalnost sodobne arhitekture zvijača, ki nam jo vsiljujejo elite, je pravzaprav teatralna različica obsedenosti s tradicionalno arhitekturo, ki jo opazimo v nekaterih konservativnih krogih, piše Bloomberg.

Privrženci tartarijske teorije so nasprotniki modernistične arhitekture, katere predstavnica je tudi berlinska stavba na fotografiji. Foto: Guliverimage

Hkrati je modernizem – ki ga pogosto uteleša njegov zelo ovirani podžanr brutalizem – očrnjen zaradi levičarskega izvora arhitekturne šole Bauhaus (čeprav je modernizem tudi obraz svetovnega kapitala, vključno s Trumpovimi stolpi). Racionalizem in funkcionalizem za zagovornike tartarijske teorije zarote niso poskus "narediti najboljše za največ za najmanj", kot pravi modernistična oblikovalska maksima, ampak kruta potegavščina, ki je v nasprotju s človeško naravo.

Trump naj bi bil novi tartarijski cesar

Od začetka lanskega leta se je povezava med tartarijsko dejavnostjo in populistično desnico povečala na desničarski platformi družbenih medijev Gab in anonimni spletni strani 4Chan. Poleg Trumpovega gromozanskega hvaljenja tradicionalne arhitekture zagovorniki Tartarije opozarjajo še na druge podrobnosti, ki jim povedo, da je Trump tartarijski cesar na čakanju, piše Bloomberg.

V prvem predsedniškem mandatu naj bi varnostna služba Trumpu nadela kodno ime Mogul (nekje se omenja tudi kodno ime Magnat, op. p.), kar zveni podobno kot Mongol, kar naj bi nakazovalo na njegov status dediča srednjeazijske tartarijske domovine. Zagovorniki tartarijske psevdoteorije slavijo tudi Trumpovega najmlajšega sina Barrona Trumpa kot dediča Tartarije.