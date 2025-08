LeBron James je poklical Luko Dončića

Luka Dončić, ki se bo v kratkem pridružil pripravam slovenske reprezentance, je v soboto podpisal novo triletno pogodbo z Los Angeles Lakers v vrednosti 142 milijonov evrov. Ob tem so mu podporo izkazali tudi številni soigralci, med katerimi pa ni bilo LeBrona Jamesa in Austina Reavesa. Po poročanju NBA-insiderja Marca Steina je James, ki je trenutno na dopustu, Slovencu čestital prek videoklica.

Luka Dončić je v soboto, pričakovano, končal vsa ugibanja o nadaljevanju svoje NBA-kariere, v kateri se je zavezal Los Angeles Lakers. Ob pomembnem dnevu tako za Slovenca kot za LA Lakers so bili prisotni tudi glavni trener JJ Redick, tam pa so bili tudi nekateri Dončićevi soigralci, Rui Hačimura, Jarred Vanderbilt, Deandre Ayton, Gabe Vincent in Jaxson Hayes. Mnogim pa je v oči padlo, da tam nista bila niti LeBron James niti njegov sin Bronny James.

Še bolj je završalo zaradi tega, ker je junija LeBronov agent Rich Paul sprožil nekaj ugibanj o dolgoročnih načrtih svojega klienta s franšizo Jezernikov, ko je o Jamesu dejal: "Ve, da Lakersi gradijo za prihodnost ... vendar si želi biti v klubu, kjer imajo realno možnost za osvojitev naslova," je takrat dejal Paul in vzbudil nekaj nejasnosti glede tega, ali bo James tudi v prihajajoči sezoni član Jezernikov.

Luka Dončić je v soboto sklenil novo pogodbo z Lakersi. Foto: Reuters

A da so razna namigovanja o slabem vzdušju v garderobi Jezernikov zgolj govorice, je bilo kmalu jasno tudi v soboto, saj je po poročanju poznavalca lige NBA Marca Steina LeBron James, ki je trenutno na dopustu, v soboto zjutraj po ameriškem času prek FaceTima čestital Dončiću za posel. Čeprav LeBron pozneje tistega dne ni bil na tiskovni konferenci ekipe, naj bi s to gesto poudaril svojo podporo pomembni potezi ekipe, so dodali. Na drugi strani je Reaves, ki so ga mnogi po koncu lanske sezone že selili iz Los Angelesa, manjkal, ker je trenutno v Aziji, kjer promovira svojo znamko košarkarskih copatov Rigorer.

Dončić je že večkrat poudaril, da se v zasedbi Jezernikov počuti dobro in da mu je v čast igrati s košarkarjem njegovega kova. "Luka do LeBrona goji veliko spoštovanje in si šteje v veliko čast, da je njegov soigralec," je izjavo Dončićeve menedžerke Lare Beth Seager pred kratkim povzel ESPN. Čeprav je jasno, da Lakersi svojo dolgoročno pozornost preusmerjajo na Dončića kot obraz franšize, medsebojno spoštovanje dvojca zagotavlja, da se ta prehod dogaja brez kakršnekoli drame.

