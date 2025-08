Svet se klanja Dončiću, mladim je podaril kar pet milijonov dolarjev

Ne le podpis triletne pogodbe, s katero je navdušil vodstvo in navijače LA Lakers. Luka Dončić je velik dan v njegovi karieri, ta se je zgodil natanko pol leta po šokantni selitvi iz Dallasa v Los Angeles, zaznamoval tudi z odmevno potezo, v kateri je 77 mladim športnikom s celega sveta priskočil na pomoč s kar petimi milijoni ameriških zelencev.

Today I’m also committing $5 million to help 77 young athletes around the world chase their dreams, just like I did. Basketball gave me everything, and I’m lucky to be able to give back and help the next generation.