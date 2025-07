Ob srečanju z Luko Dončićem v newyorški trgovini lige NBA so bili študenti presenečeni in navdušeni. "To je Luka!" je osupel dejal eden med njimi. Samo poglejte te posnetke!

Slovenski košarkar moštva Los Angeles Lakers Luka Dončić je v trgovini lige NBA v New Yorku delil manjše pozornosti ter se podpisoval na svoje športne copate znamke Jordan One in drese. "Oni so bili navdušeni, zato sem bil tudi jaz," je povedal Dončić, ki ima obveznosti v ZDA še do 3. avgusta, nato pa se vrača v Slovenijo, kjer se bo v začetku prihodnjega tedna pridružil pripravam slovenske reprezentance na letošnje evropsko prvenstvo.