Komentator zbodel Dallas Mavericks, Dončić pa nasmejal: Verjetno so že videli ...

Luka Dončić si je v sklopu promocijske turneje v ZDA v ponedeljek ogledal bejzbolsko tekmo med New York Yankees in Tampa Bay Rays. Beseda je tekla tudi o njegovi novi fizični podobi, o kateri je pred dnevi spregovoril za Men`s Health Mag . Komentator je ob tem izkoristil priložnost in dejal, da bi naslovnico revije morali poslati nekdanjemu Dončićevemu klubu Dallas Mavericks, 26-letnik pa se je odzval s šaljivo opazko.

Superzvezdnik svetovne košarke Luka Dončić se v teh dneh mudi v ZDA, kjer bo v okviru znamke Jordan obiskal New York, Chicago in Los Angeles. V ponedeljek je na stadionu Yankee pospremil bejzbolsko tekmo med New York Yankees in Tampa Bay Rays.

Med drugim se je srečal z zvezdnikom Yankees Aaronom Judgeom, v spomin prejel športne copate in bejzbolski kij, sodeloval pa tudi pri komentiranju, med katerim je pogovor nanesel tudi na njegovo nedavno telesno preobrazbo.

Commentator (to Luka Doncic): “You should mail Dallas a copy of that ‘Men’s Health’ magazine cover”



Luka Doncic: “I think they’ve already seen it, so we don’t have to worry about that”



He SAUTÉED Nico Harrison 🔥🔥 pic.twitter.com/QeTG0NzERH — HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) July 29, 2025

"Moral bi poslati ..."

Komentator se je med drugim obregnil ob nepričakovano odločitev Dallas Mavericks, da Slovenca pošljejo k LA Lakers, ki je februarja dvignila ogromno prahu.

"Dallasu bi moral poslati kopijo naslovnice revije Men's Health", je komentator zbodel teksaško moštvo, iz katerega so pred meseci prišli očitki o Dončićevi fizični kondiciji, Dončić pa mu je v smehu odvrnil: "Mislim, da so jo že videli, tako da mi ni treba skrbeti zaradi tega."

Naslovnica Men's Healtha, ki je v ponedeljek obnorela košarkarski svet:

Our digital cover star, Luka Doncic, ready to take his game (and the Lakers) to new levels of dominance. And this summer shred has been years in the making.https://t.co/aB19DY7rrL pic.twitter.com/bjVsf1ampI — Men's Health Mag (@MensHealthMag) July 28, 2025

Luka Dončić flanked by Yankees stars Aaron Judge and Jazz Chisholm Jr. at Yankee Stadium tonight.



📷: @Jumpman23 https://t.co/tg055ZjWtS pic.twitter.com/cwzrukyJfI — Marc Stein (@TheSteinLine) July 28, 2025

Dončić bo po obisku Chicaga in New Yorka odpotoval še v Los Angeles, kjer bo okoli 3. avgusta sprejel odločitev glede klubske prihodnosti oziroma o tem, kakšno pogodbo bo sklenil z LA Lakers, nato pa ga čaka pot v domovino, kjer se bo pridružil pripravam slovenske izbrane vrste.