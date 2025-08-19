Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
19. 8. 2025,
9.48

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
nasilje Aleksandar Vučić protest Srbija

Torek, 19. 8. 2025, 9.48

1 ura, 1 minuta

Protestniki vdrli v prostore SNS, tja prišel tudi Vučić #foto #video

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

V več mestih v Srbiji so v ponedeljek potekali protivladni protesti, ki so se ponekod sprevrgli v nasilje. V Beogradu je žandarmerija zatrla demonstrante, ki so vdrli v prostore vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).

V Beogradu so se državljani zbrali na treh lokacijah – pri Fakulteti za kmetijstvo, na krožišču pri občinski stavbi Novi Beograd in pri Vukovem spomeniku. Protestniki so se zbrali tudi v drugih mestih po državi, med drugim v Novem Sadu, Zemunu, Zrenjaninu, Kragujevacu in Samoboru.

V prestolnici so protestniki blokirali več ulic, zlasti v središču mesta v bližini vladne stavbe in na ulici Nemanjina. Uporabljali so tudi pirotehnična sredstva in zažgali več kontejnerjev. Na ulicah je bila prisotna žandarmerija. 

Fotogalerija
1
 / 7

Vdrli v prostore SNS

Na Cvijićevi ulici v Beogradu so protestniki vdrli v prostore vladajoče SNS. Posredovala je žandarmerija, ki je uporabila solzivec. 

V spremstvu varnostnikov in nekaj podpornikov je na Cvijićevo ulico prišel tudi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Protestnike je obtožil, da želijo za vsako ceno uničiti normalno življenje v Srbiji in napovedal, da bo policija v prihodnosti ukrepala odločneje.

"Obsežni protesti v Srbiji so del poskusa barvne revolucije, organizirane in plačane od zunaj," je dejal Vučić.

Aleksandar Vučić
Novice Protesti v Srbiji: Zahodni mediji nenavadno ostro nad Vučića

Protesti so v drugih mestih sicer potekali mirno. Državljani so se zbirali pred prostori stranke SNS in zahtevali, da pristojni prevzamejo politično in kazensko odgovornost za tragedijo, ki se je 1. novembra lani zgodila v Novem Sadu, ko je po padcu nadstreška na železniški postaji življenje izgubilo 16 ljudi. Poleg tega zahtevajo predčasne parlamentarne volitve. 

protesti, Beograd
Novice Protesti v Srbiji. Vučić napoveduje ukrepe, kot jih še ni bilo.
Srbija spopad
Novice Na novih protestih v Srbiji znova izgredi
Železniška postaja Novi Sad
Novice Ministra, obtožena korupcije, v hišni pripor

nasilje Aleksandar Vučić protest Srbija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.