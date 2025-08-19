V več mestih v Srbiji so v ponedeljek potekali protivladni protesti, ki so se ponekod sprevrgli v nasilje. V Beogradu je žandarmerija zatrla demonstrante, ki so vdrli v prostore vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).

V Beogradu so se državljani zbrali na treh lokacijah – pri Fakulteti za kmetijstvo, na krožišču pri občinski stavbi Novi Beograd in pri Vukovem spomeniku. Protestniki so se zbrali tudi v drugih mestih po državi, med drugim v Novem Sadu, Zemunu, Zrenjaninu, Kragujevacu in Samoboru.

V prestolnici so protestniki blokirali več ulic, zlasti v središču mesta v bližini vladne stavbe in na ulici Nemanjina. Uporabljali so tudi pirotehnična sredstva in zažgali več kontejnerjev. Na ulicah je bila prisotna žandarmerija.

Vdrli v prostore SNS

Na Cvijićevi ulici v Beogradu so protestniki vdrli v prostore vladajoče SNS. Posredovala je žandarmerija, ki je uporabila solzivec.

V spremstvu varnostnikov in nekaj podpornikov je na Cvijićevo ulico prišel tudi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Protestnike je obtožil, da želijo za vsako ceno uničiti normalno življenje v Srbiji in napovedal, da bo policija v prihodnosti ukrepala odločneje.

"Obsežni protesti v Srbiji so del poskusa barvne revolucije, organizirane in plačane od zunaj," je dejal Vučić.

Massive protests hitting Belgrade, #Serbia again tonight!

Huge riot police presence, while demonstrators are smashing up the windows of President Aleksandar Vučić’s party offices around the capital pic.twitter.com/DQ6ysyKLLf — Uncensored News (@Uncensorednewsw) August 19, 2025

Protesti so v drugih mestih sicer potekali mirno. Državljani so se zbirali pred prostori stranke SNS in zahtevali, da pristojni prevzamejo politično in kazensko odgovornost za tragedijo, ki se je 1. novembra lani zgodila v Novem Sadu, ko je po padcu nadstreška na železniški postaji življenje izgubilo 16 ljudi. Poleg tega zahtevajo predčasne parlamentarne volitve.