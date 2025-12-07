V Preddvoru posredovala specialna enota policije in policijski pogajalec

Policisti so v soboto popoldne posredovali na območju občine Preddvor, kjer je v eni izmed stanovanjskih hiš 53-letnik ogrožal več oseb. Aktivirana sta bila tudi policijski pogajalec in specialna enota policije.

V eni izmed stanovanjskih hiš na območju Preddvora je v soboto malo pred 13. uro prišlo do ogrožanja oseb. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj, aktivirana sta bila tudi policijski pogajalec in specialna enota policije, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Policisti so prijeli 53-letnega osumljenca, ki je bil po nudeni pomoči zdravstvenega osebja z reševalnim vozilom prepeljan na bolnišnično zdravljenje. V dogodku se je osumljenec z ostrim predmetom namreč lažje samopoškodoval, druge osebe v stanovanjski hiši pa niso bile telesno poškodovane.

"Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah suma izvršitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo," so še sporočili s PU Kranj.