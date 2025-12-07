Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Nedelja,
7. 12. 2025,
17.01

Osveženo pred

32 minut

Preddvor policija

Nedelja, 7. 12. 2025, 17.01

32 minut

V Preddvoru posredovala specialna enota policije in policijski pogajalec

Avtor:
D.K.

Specialna enota | Foto STA

Foto: STA

Policisti so v soboto popoldne posredovali na območju občine Preddvor, kjer je v eni izmed stanovanjskih hiš 53-letnik ogrožal več oseb. Aktivirana sta bila tudi policijski pogajalec in specialna enota policije.

V eni izmed stanovanjskih hiš na območju Preddvora je v soboto malo pred 13. uro prišlo do ogrožanja oseb. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj, aktivirana sta bila tudi policijski pogajalec in specialna enota policije, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Policisti so prijeli 53-letnega osumljenca, ki je bil po nudeni pomoči zdravstvenega osebja z reševalnim vozilom prepeljan na bolnišnično zdravljenje. V dogodku se je osumljenec z ostrim predmetom namreč lažje samopoškodoval, druge osebe v stanovanjski hiši pa niso bile telesno poškodovane.

"Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah suma izvršitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo," so še sporočili s PU Kranj.

