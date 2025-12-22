Alex Volasko kot Spuži v najbolj nori avanturi leta

V kina je premierno že privriskal Spuži Kvadratnik, zdaj kot velik fant, ki se bo s svojimi prijatelji v novih dogodivščinah odpravil v globine oceana.

Premiera prave gusarske pustolovščine pod in nad vodno gladino je navdušila prve gledalce vedno prikupnega, zabavnega in malce odbitega Spužija Kvadratnika, ki se je zdaj vrnil v kina kot velik fant.

Alex Volasko je slovenski Spuži

Pri nas mu svoj glas že vrsto let posoja Alex Volasko, ki mu je bila sinhronizacija tudi tokrat izjemna, saj pravi, da je tako ikoničen lik totalno odštekan, da tudi sam med snemanjem pozabi na ves svet in podoživi naivno otroškost. A pri tem ni vse lahko.

"Na začetku sem se moral kar dobro ogreti, saj zahteva poleg spremembe glasu tudi zelo dinamično interpretacijo. Spuži v trenutku skoči iz enega čustva v drugo, pri smehu in joku moraš biti res pripravljen, saj drugače glas hitro 'škripne," pojasni Alex in doda, da je bil svojevrsten podvig posneti skoraj polminutni smeh, saj je, kot pravi, treba ujeti pravi ritem, vmes pa je skoraj izdihnil.

Če bi na svet gledali skozi Spužijeve oči, prepirov ne bi bilo

Volasko je Spužija spremljal že od malih nog, kot lik pa mu je bil zaradi svoje nalezljive pozitive od nekdaj zelo simpatičen.

Spužiju je tudi tokrat glas posodil Alex Volasko. Foto: Karantanija cinemas

"Če bi na svet gledali skozi oči Spužija, prepirov ne bi bilo."

Pripravite se na najbolj noro podvodno avanturo leta!

Spuži je morska spužva kvadratne oblike, ki živi v Bikinski Bistrici na dnu morja, ima hišnega ljubljenčka polža Garija in dela v restavraciji s hitro prehrano. V tokratni avanturi se bo s svojim prijateljem Patrikom podal v najgloblje morske globine in sledil skrivnostnemu piratu Letečemu Holandcu, da bi dokazal svojo hrabrost in samostojnost. A naletel bo na nepričakovane zaplete …

Spuži bo sprva slepo verjel Letečemu Holandcu. Foto: Karantanija cinemas

Kvadratnik brez kvadrohlač? To morate videti!

Po treh celovečernih filmih in več kot 300 epizodah skoraj tri desetletja priljubljene serije bomo tokrat zapluli čisto novi pustolovščini naproti ter največjemu in popolnoma novemu filmskemu dogodku do zdaj!

Zvesta prijatelja Patrik in Spuži tokrat izkusita piratsko življenje. Foto: Karantanija cinemas

Močno zajemite dih in se spustite v globine oceana s Spužijem in prijatelji na nepozabno podvodno dogodivščino, ki bo na rednem sporedu v vseh kinih za božič.

