R. K.

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
8.46

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 8.46

Incident za Bežigradom: moški, ki je huje poškodoval 42-letnika, v priporu

R. K.

slovenska policija, trak | Hudo poškodovani oškodovanec ostaja na zdravljenju v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je še vedno ogroženo. | Foto STA

Hudo poškodovani oškodovanec ostaja na zdravljenju v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je še vedno ogroženo.

Foto: STA

Poročali smo že, da so ljubljanski policisti v petek ponoči posredovali na območju Bežigrada, kjer je bil po sporu huje poškodovan 42-letni moški. Kaznivega dejanja je osumljen 23-letnik, ki so ga v nedeljo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V petek, nekaj pred polnočjo, je policija prejela obvestilo o nasilnem dogodku na območju Bežigrada. 42-letni oškodovanec, ki je bil v družbi še ene osebe, se je na parkirišču sprl s 23-letnim osumljencem. Ta je bil v času dogodka v parkiranem vozilu skupaj s še eno osebo. 

Spor se je stopnjeval v fizično nasilje – osumljenec je moškega pretepel in ga domnevno s topim predmetom huje telesno poškodoval, nato pa s kraja odpeljal. 42-letnik je utrpel hujše poškodbe in se po zadnjih informacijah v UKC Ljubljana bori za življenje. 

23-letnega osumljenca policija še ni obravnavala

Kriminalisti so nadaljevali preiskavo in po opravljenih preiskovalnih dejanjih in zbranih obvestilih 23-letnega osumljenca, ki v preteklosti še ni bil obravnavan za kazniva dejanja, s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Ljubljana. 

slovenska policija, policija, policijski kombi
Novice Hudo poškodovan moški po sporu na parkirišču za Bežigradom

