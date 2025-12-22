Poročali smo že, da so ljubljanski policisti v petek ponoči posredovali na območju Bežigrada, kjer je bil po sporu huje poškodovan 42-letni moški. Kaznivega dejanja je osumljen 23-letnik, ki so ga v nedeljo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V petek, nekaj pred polnočjo, je policija prejela obvestilo o nasilnem dogodku na območju Bežigrada. 42-letni oškodovanec, ki je bil v družbi še ene osebe, se je na parkirišču sprl s 23-letnim osumljencem. Ta je bil v času dogodka v parkiranem vozilu skupaj s še eno osebo.

Spor se je stopnjeval v fizično nasilje – osumljenec je moškega pretepel in ga domnevno s topim predmetom huje telesno poškodoval, nato pa s kraja odpeljal. 42-letnik je utrpel hujše poškodbe in se po zadnjih informacijah v UKC Ljubljana bori za življenje.

23-letnega osumljenca policija še ni obravnavala

Kriminalisti so nadaljevali preiskavo in po opravljenih preiskovalnih dejanjih in zbranih obvestilih 23-letnega osumljenca, ki v preteklosti še ni bil obravnavan za kazniva dejanja, s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Ljubljana.