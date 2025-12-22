Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
9.37

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 9.37

Cena zlata do zgodovinskega rekorda

D.K., STA

Zlato | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Cena zlata je danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času dosegla 4.383,76 dolarja (3.666,27 evra) za 31,1-gramsko unčo, kar je najvišja vrednost do zdaj. Analitiki rast pripisujejo predvsem vse trdnejšemu prepričanju vlagateljev, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) prihodnje leto nadaljevala zniževanje ključne obrestne mere.

Prejšnji rekord je cena zlata dosegla oktobra, ko se je povzpela na 4.381,52 dolarja (3.664,40 evra), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Fedov odbor za odprti trg je nedavno skladno s pričakovanji tretjič zapored znižal ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar. Znižal jo je za 0,25 odstotne točke na razpon od 3,50 do 3,75 odstotka.

Takoj po znižanju se je med vlagatelji razširil pesimizem, da bo Fed pri zniževanju obresti zdaj pritisnil na zavoro, vendar so prejšnji teden objavljeni podatki, ki kažejo na še naprej zaostrene razmere na ameriškem trgu dela in upočasnjevanje inflacije, med vlagatelji znova okrepili prepričanje, da bo naslednje leto vendarle sledilo več rezov v ključno obrestno mero.

