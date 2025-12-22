Cena zlata do zgodovinskega rekorda

Cena zlata je danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času dosegla 4.383,76 dolarja (3.666,27 evra) za 31,1-gramsko unčo, kar je najvišja vrednost do zdaj. Analitiki rast pripisujejo predvsem vse trdnejšemu prepričanju vlagateljev, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) prihodnje leto nadaljevala zniževanje ključne obrestne mere.

Prejšnji rekord je cena zlata dosegla oktobra, ko se je povzpela na 4.381,52 dolarja (3.664,40 evra), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

*GOLD PRICES HIT NEW ALL-TIME HIGH ABOVE $4,400 FOR THE FIRST TIME EVER pic.twitter.com/5jvjHZ0Srg — Investing.com (@Investingcom) December 22, 2025

Fedov odbor za odprti trg je nedavno skladno s pričakovanji tretjič zapored znižal ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar. Znižal jo je za 0,25 odstotne točke na razpon od 3,50 do 3,75 odstotka.

Takoj po znižanju se je med vlagatelji razširil pesimizem, da bo Fed pri zniževanju obresti zdaj pritisnil na zavoro, vendar so prejšnji teden objavljeni podatki, ki kažejo na še naprej zaostrene razmere na ameriškem trgu dela in upočasnjevanje inflacije, med vlagatelji znova okrepili prepričanje, da bo naslednje leto vendarle sledilo več rezov v ključno obrestno mero.