Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Petek,
6. 3. 2026,
11.27

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Domen Prevc Domen Prevc Peter Prevc Peter Prevc smučarski skoki rekord Nika Prevc Nika Prevc

Petek, 6. 3. 2026, 11.27

33 minut

Nika Prevc z največ zmagami v eni sezoni

Fantastična Nika Prevc postavila nov rekord: največ zmag v eni sezoni

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nika Prevc | Nika Prevc je v Lahtiju postavila nov mejnik. Prva v zgodovini je v eni sezoni dosegla 16 zmag v svetovnem pokalu. | Foto Guliverimage

Nika Prevc je v Lahtiju postavila nov mejnik. Prva v zgodovini je v eni sezoni dosegla 16 zmag v svetovnem pokalu.

Foto: Guliverimage

Nika Prevc je v Lahtiju postavila nov mejnik v smučarskih skokih. Kot prva v zgodovini je v eni sezoni svetovnega pokala zbrala 16 zmag in se povzpela na vrh večne lestvice po številu zmag v eni tekmovalni zimi. Do petka si je rekord 15 zmag delila s Saro Takanaši in bratom Petrom Prevcem, zdaj pa je na vrhu sama. Sezone pa sploh še ni konec. Tudi njen brat Domen je v lovu za moškim absolutnim rekordom – od brata Petra ga ločita dve zmagi.

Nova zmaga v Lahtiju je za 20-letno Niko Prevc že 38. v svetovnem pokalu, na večni lestvici pa za vodilno Saro Takanaši zaostaja še 25 zmag. Je pa zato po novem pred Japonko v številu zmago v eni sezoni. Takanaši je v sezoni 2013/14 zmagala na 15 tekmah, kar je Niki uspelo v pretekli sezoni.

Nika Prevc
Sportal Skakalna kraljica Nika Prevc do nove zmage: Zato nasmeh na naših obrazih

Tokrat je šla še korak dlje in postala samostojna rekorderka. Zdaj je na večni lestvici pred Japonko, saj se lahko od petka, 6. marca, pohvali s 16 zmagami.

Absolutni rekord, moškega lahko popravi Domen, ki lovi brata Petra

S tem ni skočila na prvo mesto le v ženski konkurenci, ampak je najboljša v vsej zgodovini svetovnega pokala v smučarskih skokih. Pri moških še nihče ni zbral 16 zmag v eni sezoni. Rekorder s 15 zmagami v sanjski sezoni 2015/16 je še vedno njen brat Peter Prevc.

Domen Prevc bi po številu zmag v eni sezoni lahko ujel in prehitel brata Petra. | Foto: Guliverimage Domen Prevc bi po številu zmag v eni sezoni lahko ujel in prehitel brata Petra. Foto: Guliverimage

A mogoče ta mejnik ne bo dolgo ostal nedotaknjen. Domen Prevc je pred petkovo tekmo v Lahtiju pri 13 zmagah sezone, do konca zime pa ga čakajo še štiri tekme na letalnicah. In dobro vemo, kako nevaren je Domen Prevc, ko pride čas poletov.

Število zmag v eni sezoni pri skakalkah in skakalcih

Mesto Skakalka Zmage v sezoni Sezona
1. Nika Prevc (Slovenija) 16 2025/26
2. Nika Prevc (Slovenija) 15 2024/25
2. Sara Takanaši (Japonska) 15 2013/14
4. Sara Takanaši (Japonska) 14 2015/16
5. Maren Lundby (Norveška) 12 2018/19
6. Maren Lundby (Norveška) 9 2017/18
6. Sara Takanaši (Japonska) 9 2016/17
6. Sarah Hendrickson (ZDA) 9 2011/12
9. Sara Takanaši (Japonska) 8 2012/13
10. Marita Kramer (Avstrija) 7 2020/21
10. Marita Kramer (Avstrija) 7 2021/22
10. Katharina Althaus (Nemčija) 7 2022/23
10. Nika Prevc (Slovenija) 7 2023/24
Mesto Skakalec Zmage v sezoni Sezona
1. Peter Prevc (Slovenija) 15 2015/16
2. Gregor Schlierenzauer (Avstrija) 13 2008/09
2. Ryōyū Kobayashi (Japonska) 13 2018/19
2. Stefan Kraft (Avstrija) 13 2023/24
2. Domen Prevc (Slovenija) 13 2025/26
6. Janne Ahonen (Finska) 12 2004/05
6. Halvor Egner Granerud (Norveška) 12 2022/23
8. Martin Schmitt (Nemčija) 11 1999/00
8. Adam Małysz (Poljska) 11 2000/01
8. Halvor Egner Granerud (Norveška) 11 2020/21
Domen Prevc Domen Prevc Peter Prevc Peter Prevc smučarski skoki rekord Nika Prevc Nika Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.