Petek, 6. 3. 2026, 11.27
33 minut
Nika Prevc z največ zmagami v eni sezoni
Fantastična Nika Prevc postavila nov rekord: največ zmag v eni sezoni
Nika Prevc je v Lahtiju postavila nov mejnik v smučarskih skokih. Kot prva v zgodovini je v eni sezoni svetovnega pokala zbrala 16 zmag in se povzpela na vrh večne lestvice po številu zmag v eni tekmovalni zimi. Do petka si je rekord 15 zmag delila s Saro Takanaši in bratom Petrom Prevcem, zdaj pa je na vrhu sama. Sezone pa sploh še ni konec. Tudi njen brat Domen je v lovu za moškim absolutnim rekordom – od brata Petra ga ločita dve zmagi.
Nova zmaga v Lahtiju je za 20-letno Niko Prevc že 38. v svetovnem pokalu, na večni lestvici pa za vodilno Saro Takanaši zaostaja še 25 zmag. Je pa zato po novem pred Japonko v številu zmago v eni sezoni. Takanaši je v sezoni 2013/14 zmagala na 15 tekmah, kar je Niki uspelo v pretekli sezoni.
Tokrat je šla še korak dlje in postala samostojna rekorderka. Zdaj je na večni lestvici pred Japonko, saj se lahko od petka, 6. marca, pohvali s 16 zmagami.
Absolutni rekord, moškega lahko popravi Domen, ki lovi brata Petra
S tem ni skočila na prvo mesto le v ženski konkurenci, ampak je najboljša v vsej zgodovini svetovnega pokala v smučarskih skokih. Pri moških še nihče ni zbral 16 zmag v eni sezoni. Rekorder s 15 zmagami v sanjski sezoni 2015/16 je še vedno njen brat Peter Prevc.
Domen Prevc bi po številu zmag v eni sezoni lahko ujel in prehitel brata Petra.
A mogoče ta mejnik ne bo dolgo ostal nedotaknjen. Domen Prevc je pred petkovo tekmo v Lahtiju pri 13 zmagah sezone, do konca zime pa ga čakajo še štiri tekme na letalnicah. In dobro vemo, kako nevaren je Domen Prevc, ko pride čas poletov.
Število zmag v eni sezoni pri skakalkah in skakalcih
|Mesto
|Skakalka
|Zmage v sezoni
|Sezona
|1.
|Nika Prevc (Slovenija)
|16
|2025/26
|2.
|Nika Prevc (Slovenija)
|15
|2024/25
|2.
|Sara Takanaši (Japonska)
|15
|2013/14
|4.
|Sara Takanaši (Japonska)
|14
|2015/16
|5.
|Maren Lundby (Norveška)
|12
|2018/19
|6.
|Maren Lundby (Norveška)
|9
|2017/18
|6.
|Sara Takanaši (Japonska)
|9
|2016/17
|6.
|Sarah Hendrickson (ZDA)
|9
|2011/12
|9.
|Sara Takanaši (Japonska)
|8
|2012/13
|10.
|Marita Kramer (Avstrija)
|7
|2020/21
|10.
|Marita Kramer (Avstrija)
|7
|2021/22
|10.
|Katharina Althaus (Nemčija)
|7
|2022/23
|10.
|Nika Prevc (Slovenija)
|7
|2023/24
|Mesto
|Skakalec
|Zmage v sezoni
|Sezona
|1.
|Peter Prevc (Slovenija)
|15
|2015/16
|2.
|Gregor Schlierenzauer (Avstrija)
|13
|2008/09
|2.
|Ryōyū Kobayashi (Japonska)
|13
|2018/19
|2.
|Stefan Kraft (Avstrija)
|13
|2023/24
|2.
|Domen Prevc (Slovenija)
|13
|2025/26
|6.
|Janne Ahonen (Finska)
|12
|2004/05
|6.
|Halvor Egner Granerud (Norveška)
|12
|2022/23
|8.
|Martin Schmitt (Nemčija)
|11
|1999/00
|8.
|Adam Małysz (Poljska)
|11
|2000/01
|8.
|Halvor Egner Granerud (Norveška)
|11
|2020/21