Nika Prevc je v Lahtiju postavila nov mejnik v smučarskih skokih. Kot prva v zgodovini je v eni sezoni svetovnega pokala zbrala 16 zmag in se povzpela na vrh večne lestvice po številu zmag v eni tekmovalni zimi. Do petka si je rekord 15 zmag delila s Saro Takanaši in bratom Petrom Prevcem, zdaj pa je na vrhu sama. Sezone pa sploh še ni konec. Tudi njen brat Domen je v lovu za moškim absolutnim rekordom – od brata Petra ga ločita dve zmagi.

Nova zmaga v Lahtiju je za 20-letno Niko Prevc že 38. v svetovnem pokalu, na večni lestvici pa za vodilno Saro Takanaši zaostaja še 25 zmag. Je pa zato po novem pred Japonko v številu zmago v eni sezoni. Takanaši je v sezoni 2013/14 zmagala na 15 tekmah, kar je Niki uspelo v pretekli sezoni.

Tokrat je šla še korak dlje in postala samostojna rekorderka. Zdaj je na večni lestvici pred Japonko, saj se lahko od petka, 6. marca, pohvali s 16 zmagami.

Absolutni rekord, moškega lahko popravi Domen, ki lovi brata Petra

S tem ni skočila na prvo mesto le v ženski konkurenci, ampak je najboljša v vsej zgodovini svetovnega pokala v smučarskih skokih. Pri moških še nihče ni zbral 16 zmag v eni sezoni. Rekorder s 15 zmagami v sanjski sezoni 2015/16 je še vedno njen brat Peter Prevc.

Domen Prevc bi po številu zmag v eni sezoni lahko ujel in prehitel brata Petra. Foto: Guliverimage

A mogoče ta mejnik ne bo dolgo ostal nedotaknjen. Domen Prevc je pred petkovo tekmo v Lahtiju pri 13 zmagah sezone, do konca zime pa ga čakajo še štiri tekme na letalnicah. In dobro vemo, kako nevaren je Domen Prevc, ko pride čas poletov.

Število zmag v eni sezoni pri skakalkah in skakalcih

Mesto Skakalka Zmage v sezoni Sezona 1. Nika Prevc (Slovenija) 16 2025/26 2. Nika Prevc (Slovenija) 15 2024/25 2. Sara Takanaši (Japonska) 15 2013/14 4. Sara Takanaši (Japonska) 14 2015/16 5. Maren Lundby (Norveška) 12 2018/19 6. Maren Lundby (Norveška) 9 2017/18 6. Sara Takanaši (Japonska) 9 2016/17 6. Sarah Hendrickson (ZDA) 9 2011/12 9. Sara Takanaši (Japonska) 8 2012/13 10. Marita Kramer (Avstrija) 7 2020/21 10. Marita Kramer (Avstrija) 7 2021/22 10. Katharina Althaus (Nemčija) 7 2022/23 10. Nika Prevc (Slovenija) 7 2023/24