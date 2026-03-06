Kijev je madžarske oblasti danes obtožil ugrabitve sedmih zaposlenih ukrajinske banke Oschadbank, ki je skozi Budimpešto prevažala velike količine gotovine in zlata. Gre za novo eskalacija v ostrem diplomatskem sporu med madžarskim premierom Viktorjem Orbanom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je Madžarsko danes obtožil ugrabitve sedmih zaposlenih v ukrajinski državni banki Oschadbank, skupaj z veliko količino gotovine in zlata.

Po navedbah banke Oschadbank so neznanci v središču Budimpešte prestregli kombi z osebjem banke in približno 75 milijoni dolarjev (okoli 64,5 milijona evrov) gotovine. Kijev trdi, da je izgubil povezavo z osebjem banke v dveh specializiranih vozilih, ki sta prevažali gotovino in zlato iz Avstrije v Ukrajino.

Today in Budapest, Hungarian authorities took seven Ukrainian citizens hostage. The reasons are still unknown, as well as their current well-being, or the possibility of contacting them.



"Madžarske oblasti so v Budimpešti sedem ukrajinskih državljanov vzele za talce," je v objavi na družbenem omrežju X dejal Sibiha. "Pravzaprav govorimo o tem, da Madžarska jemlje talce in krade denar. To je državni terorizem in izsiljevanje," je dodal.

Madžarske oblasti molčijo

Oschadbank poziva k izpustitvi svojih zaposlenih in dejanje Madžarske označuje za neupravičeno. "Oschadbank zahteva takojšnjo izpustitev svojih zaposlenih in premoženja ter njihovo vrnitev v Ukrajino," so zapisali v izjavi banke.

Po njihovih navedbah so v dveh vozilih prevažali 40 milijonov dolarjev (okoli 34 milijonov evrov), 35 milijonov evrov in devet kilogramov zlata. Dodali so, da je bil konvoj organiziran v dogovoru z avstrijsko Raiffeisen Bank. "Tovor je bil registriran v skladu z mednarodnimi prometnimi pravili in veljavnimi evropskimi carinskimi postopki," zatrjujejo.

Madžarske oblasti se na njihove trditve še niso odzvale.

Dramatična zaostritev odnosov

Budimpešta in Kijev sta sicer v ostrem sporu zaradi zaprtja naftovoda Družba, ki čez Ukrajino na Madžarsko omogoča transport ruske nafte. Naftovod je bil konec januarja poškodovan v domnevnem ruskem napadu, od takrat pa še vedno ni v uporabi.

Madžarska je Ukrajino obtožila, da to vprašanje izkorišča za politično izsiljevanje.

Incident nakazuje dramatično zaostritev težavnih odnosov med državama, dan po tem, ko sta se Orban in Zelenski medsebojno obtoževala in namigovala na uporabo sile, če bo potrebno.

Orban je v četrtek namignil, da bo Madžarska znova prejemala nafto po tem naftovodu. Napovedal je, da bo blokado naftovoda po potrebi končal s silo. Zelenski mu je zaradi blokade 90 milijard evrov vrednega posojila EU za Kijev zagrozil, da bi lahko vojski dal naslov odgovorne osebe, da bi se ta z njim pogovorila, pri čemer je mislil na Orbana.