… leta 1994 je nekdanji finski smučarski skakalec Toni Nieminen v Planici postal prvi človek, ki je poletel prek 200 metrov in pravilno doskočil. Fincu je to uspelo na neuradnem treningu pred tekmo, in sicer je ob 14.27 pristal pri 203 metrih.

Nieminen je s tem dosegel nov svetovni rekord, ki ga je isti dan kratek čas držal Avstrijec Martin Höllwarth. Ta je zmogel 196 metrov, kar je bilo dva metra več od prejšnjega svetovnega rekorda Poljaka Pjotra Fijasa iz leta 1987.

Prek 200 metrov je na zgodovinski dan letel tudi Avstrijec Andreas Goldberger, ki je 20 minut pred Finčevim dosežkom skočil 202 metra, a pri tem z roko podrsal po snegu, tako da daljava ni veljala. Je pa Goldi pri istih metrih pristal v drugi seriji treninga.

Svetovni rekord se je pozneje še velikokrat spremenil. Danes je z 253,5 metra v lasti Avstrijca Stefana Krafta ki mu je podvig uspel marca 2017 v Vikersundu.

Zgodilo se je še

Leta 1876 je pokojni britanski skakalec v višino Marshall Jones Brooks kot prvi preskočil mejo 1,8 metra.

Leta 1908 je pokojni kanadski boksar Tommy Burns z najhitrejšim knockoutom v 88. sekundi premagal Jema Rocheja in postal prvak v težki kategoriji.

Leta 1991 je bil nekdanji argentinski nogometaš Diego Maradona po tekmi italijanskega prvenstva med Napolijem in Barijem (1:0), v kateri je Maradona za domače dosegel edini zadetek, aretiran zaradi jemanja kokaina. Zvezdnika je Fifa kaznovala s prepovedjo igranja nogometa v obdobju naslednjih 15 mesecev.

Leta 2003 se je s finalno tekmo med Švedsko in Dansko končal nogometni turnir za "Pokal Algarve", eno od najbolj prestižnih mednarodnih tekmovanj v ženskem nogometu poleg svetovnega prvenstva in olimpijskega turnirja, ki so ga v njegovi osmi izvedbi še drugič po letu 1995 dobile Švedinje, potem ko so svoje skandinavske tekmice premagale s prepričljivim izidom 3:0.

Leta 2004 so hokejisti ZM Olimpije na četrti finalni tekmi državnega prvenstva v gosteh po kazenskih strelih z zmagovitim zadetkom Eda Terglava premagali Slavijo M Optimo s 4:3 (1:2, 2:1, 0:0; 1:0). Zmaji so s skupnim izidom 4:0 v zmagah osvojili naslov prvaka, že desetega zaporednega v samostojni Sloveniji.

Leta 2007 je nekdanja slovenska tekačica na smučeh Petra Majdič preizkušnjo za svetovni pokal na 30 kilometrov v klasični tehniki v Oslu končala na izvrstnem tretjem mestu. Zmagala je Finka Aino Kaisa Saarinen, druga je bila njena rojakinja Virpi Kuitunen.



Leta 2007 je najboljši slovenski strelec vseh časov strelec Rajmond Debevec na evropskem prvenstvu z zračnim orožjem v francoskem Deauvillu osvojil bronasto odličje. Evropski prvak je postal Rus Konstantin Prihodčenko, podprvak pa Finec Henri Hakkinen.



Leta 2011 je nekdanji slovenski smučarski skakalec Primož Peterka po kvalifikacijski seriji na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici uradno končal kariero. "To je to, nepreklicno je konec," je dejal slovenski skakalni šampion.

Leta 2012 si je nekdanja alpska smučarka Tina Maze na finalu svetovnega pokala v Schladmingu po svoji tristoti tekmi v svetovnem pokalu v karieri zagotovila drugo mesto v skupnem seštevku pokala, kar je bil takrat najboljši slovenski dosežek v zgodovini slovenskega alpskega smučanja, in bronasto kolajno v slalomskem seštevku.

Leta 2013 je nekdanja alpska smučarka Tina Maze zmagala v veleslalomu, s katerim se je v Lenzerheideju končal finale sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Mazejeva je na najlepši mogoč način potrdil rekordnih 2414 točk v svetovnem pokalu, pred drugo Mario Höfl-Riesch je imela kar 1313 točk prednost.



Leta 2013 je smučarski skakalec Robert Kranjec na poletih na Holmenkollnu osvojil tretje mesto, zmagala sta Poljak Piotr Žyla in Avstrijec Gregor Schlierenzauer.



Leta 2016 je Peter Prevc v Planici dosegel 14. zmago v sezoni in postal skakalec z največ zmagami v eni sezoni (do takrat si je dosežek pri 13 uspehih delil z Avstrijcem Gregorjem Schlierenzauerjem). Novih 100 točk pa je pomenilo, da je v rokah skupnega zmagovalca svetovnega pokala 2015/16 tudi točkovni rekord. Prevc je imel dve posamični tekmi pred koncem 2.123 točk, največ jih je do takrat v sezoni zbral Schlierenzauer, in sicer 2.083.

Leta 2017 je alpska smučarka Ilka Štuhec za pičlih pet točk oziroma 35 stotink sekunde izgubila boj za superveleslalomski mali kristalni globus. Štuhčeva je zadnji superveleslalom v sezoni svetovnega pokala v Aspnu končala na drugem mestu, pred njo se je uvrstila Tina Weirather iz Liechtensteina, ki je z zmago osvojila svoj prvi mali globus.

Rodili so se ...

1939 – nekdanji italijanski nogometaš in trener Giovanni Trapattoni

1948 – nekdanji škotski nogometaš Alex MacDonald

1949 – nekdanji irski nogometaš Pat Rice

1951 – nekdanji kanadski hokejist Craig Ramsay

1961 – nekdanji ameriški košarkar Sam Bowie

1964 – pokojni italijanski nogometaš Stefano Borgonovo, nekdanji angleški nogometaš Lee Dixon, nekdanji kamerunski nogometaš Jacques Songo'o

1969 – nekdanji francoski alpski smučar Edgar Grospiron

1970 – nekdanji kanadski hokejist Patrick Lebeau

1972 – nekdanja ameriška nogometašica Mia Hamm

1976 – nekdanji urugvajski nogometaš Álvaro Recoba

1980 – nekdanji ameriški nogometaš Danny Califf

1981 – nekdanji turški nogometaš Servet Çetin, nekdanji ameriški košarkar Kyle Korver

1982 – južnoafriški nogometaš Steven Pienaar

1983 – portugalski nogometaš Raul Meireles

1986 – bosanski nogometa Edin Džeko

1987 – argentinski nogometaš Federico Fazio

1987 – ameriški hokejist Bobby Ryan, kanadski hokejist Ryan Parent

1988 – švedski nogometaš Rasmus Elm, angleški nogometaš Fraser Foster, kanadski hokejist Ryan White

1989 – japonski nogometaš Shinji Kagawa

1992 - slovenski kolesar Jan Polanc

1993 – italijanski nogometaš Matteo Bianchetti

1997 – ameriška plavalka Katie Ledecky