… leta 1994 je nekdanja ameriška umetnostna drsalka Tonya Harding po treh mesecih od surovega napada na sotekmovalko Nancy Kerrigan priznala, da je sodelovala v zaroti, s katero so želeli prikriti dokaze o napadu na Kerriganovi.

Ta se je zgodilo 6. januarja po končanem treningu za nastop na ameriškem državnem prvenstvu, ki je pomenil sito za dve mesti, ki sta odpirali pot na olimpijske igre v Lillehammerju. Kerriganova je ravno zapuščala ledeno ploskev, ko je k njej pristopil možakar in jo s kovinsko palico močno udaril po kolenu.

Takrat 25-letna športnica je bruhnila v krčevit jok in kričala: "Zakaj jaz, zakaj zdaj?" Vse skupaj so beležile televizijske kamere in posnetek še danes kroži po svetovnem spletu.

Moški, ki je hladnokrvno napadel Kerriganovo, Shawn Eckardt (pozneje se je iz varnostnih razlogov preimenoval v Briana Seana Griffitha), je vso zgodbo povedal FBI. Izkazalo se je, da za napadom stoji Jeff Gillooly, nekdanji mož Hardingove.

Ameriški olimpijski komite jo je nameraval nagnati iz ekipe, a so mu odvetniki Hardingove zagrozili s 25 milijonov ameriških dolarjev vredno tožbo, zato so si premislili in zamižali na eno oko.

Poškodovana Kerriganova je okrevala in bila pripravljena za nastop na olimpijskih igrah v Lillehammerju, kjer so ji tekmice odstopile mesto v reprezentanci. Postala je olimpijska podprvakinja.

Zgodilo se je še

Leta 1872 so odigrali prvo tekmo finala pokala angleške nogometne zveze FA. Prvi dobitniki te trofeje v zgodovini so postali nogometaši kluba Bolton Wanderers, ki so na svojem igrišču Kennington Oval premagali moštvo Royal Engineers z 1:0.



Leta 1978 je Gana v finalu afriškega pokala z 2:0 premagala Ugando in se okitila z naslovom najboljše reprezentance na črni celini. Oba gola je zabil Opoku Afriye.

Leta 1990 je alžirska nogometna reprezentanca v finalu afriškega pokala z 1:0 premagala Nigerijo in pred domačimi navijači v Alžiru osvojila prvi naslov afriškega prvaka.



Leta 1997 so rokometaši Celja Pivovarne Laško v prvem polfinalnem srečanju pokala državnih prvakov doma izgubili proti Barceloni s 24:29.

Leta 2000 je nekdanji smučarski skakalec Thomas Hörl na prvem treningu pred finalom svetovnega pokala v smučarskih poletih v Planici poletel 224,5 metra in postavil nov svetovni rekord. Tega so pozneje večkrat izboljšali. Trenutni lastnik najdaljše znamke je Norvežan Anders Fannemel, ki je februarja 2015 v Vikersundu pristal pri 251,5 metra.

Leta 2019 je na ekipni tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev na letalnici v Vikersundu na Norveškem zmagala slovenska reprezentanca, ki so jo sestavljali Anže Semenič, Peter in Domen Prevc ter Timi Zajc.

Rodili so se ...

1939 – argentinski nogometaš Carlos Bilardo

1950 – nekdanji nemški nogometaš Heinz Toppmöller

1960 – nekdanji kanadski hokejist in trener Duane Sutter

1968 – nekdanji ameriški košarkar Trevor Wilson

1976 – nekdanji madžarski nogometaš Pal Dardai

1979 – estonski nogometaš Andrei Stepanov

1980 – španski košarkar Felipe Reyes

1984 – kanadski hokejist Brandon Prust

1986 – ameriški košarkar Toney Douglas

1986 – ameriški košarkar T. J. Jordan

1986 – japonski umetnostni drsalec Daisuke Takahashi

1989 – ameriški košarkar Blake Griffin

1989 – angleški nogometaš Theo Walcott

1994 - kamerunski košarkar Joel Embiid