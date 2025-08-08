Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Petek,
8. 8. 2025,
14.05

Petek, 8. 8. 2025, 14.05

26 minut

Številke ne lažejo: končno razkrili stanje na hrvaški obali

K. M., STA

Na Hrvaškem je bilo v juliju 4,6 milijona turistov, kar je za dva odstotka manj kot julija lani.

Na Hrvaškem je bilo v juliju 4,6 milijona turistov, kar je za dva odstotka manj kot julija lani.

Foto: Ana Kovač

Na Hrvaškem je bilo v juliju 4,6 milijona turistov, kar je za dva odstotka manj kot julija lani. Kljub temu so v prvih sedmih mesecih zabeležili dvoodstotno rast števila gostov in nočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani. Bilo jih je 12,2 milijona. Trenutno je na Hrvaškem več kot milijon turistov, je danes sporočila Hrvaška turistična skupnost.

Turisti so na Hrvaškem v juliju ustvarili 29,2 milijona nočitev, kar je za odstotek manj kot julija lani. V prvih sedmih mesecih so ustvarili 58,7 milijona nočitev.

Večina turističnih prihodov se nanaša tujce, ki jih je bilo v prvih sedmih mesecih letošnjega leta 10,3 milijona oziroma za odstotek več kot v enakem obdobju lani. Ustvarili so tudi za odstotek več ali 51,4 milijona nočitev.

Domačih turistov je bilo prek 1,8 milijona, kar je za osem odstotkov več kot v prvih sedmih mesecih lani, ustvarili pa so za šest odstotkov več nočitev ali skoraj 7,3 milijona.

Največ je Nemcev in Slovencev 

Med 4,6 milijona gosti, ki so se na Hrvaškem mudili v juliju, je bilo 4,2 milijona tujih državljanov, kar je za dva odstotka manj kot v istem lanskem mesecu. Največ med njimi je bilo Nemcev in Slovencev, vsi skupaj pa so ustvarili za odstotek manj oz. 26 milijonov nočitev.

Število prihodov in nočitev se je za odstotek zmanjšalo tudi med domačimi gosti.

Najbolj obiskani Istra, Kvarner, splitsko-dalmatinska županja 

Največ, 12,3 milijona nočitev, so v juliju zabeležili v zasebnih apartmajih. Sledijo kampi s 5,7 milijona nočitev in hoteli z več kot 4,8 milijona nočitev. Manjši upad v primerjavi z lanskim julijem so zabeležili v vseh komercialnih nastanitvah.

Na Hrvaškem je po podatkih Hrvaške turistične skupnosti trenutno več kot milijon turistov. Največ med njimi je Nemcev, domačih gostov, Slovencev, Avstrijcev, Poljakov, Čehov in Nizozemcev, najbolj obiskani pa so Istra, Kvarner in splitsko-dalmatinska županija.

Trogir, Šibenik, Hrvaška, hrvaška obala, morje, Jadran, Jadransko morje
Reportaža morje
