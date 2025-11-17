Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
16.27

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška lasje pričeska presaditev las Tony Cetinski

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 16.27

36 minut

Po presaditvi las je Tony Cetinski dolgolasec

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tony Cetinski | Svoje dolge lase je Tony Cetinski tokrat spel v čop. | Foto Pixsell/Matija Habljak

Svoje dolge lase je Tony Cetinski tokrat spel v čop.

Foto: Pixsell/Matija Habljak

Hrvaški pevec Tony Cetinski, ki se je leta 2021 odločil za kirurško presaditev las, je po novem dolgolasec. Svojo novo pričesko je pokazal na koncertu v Frankfurtu, kjer se je odvila t. i. Hrvaška noč.

Med izvajalci, ki so sinoči nastopili v areni Süwag Energie v Frankfurtu, je bil tudi priljubljeni hrvaški pevec Tony Cetinski. Zbrane je presenetil z dolgimi lasmi, ki jih je tokrat spel v čop.

Poseg opravil v hrvaški kliniki

Šestinpetdesetletnega pevca se z začetka njegove kariere marsikdo spomni po bujnih, skodranih laseh, ki pa so mu čez leta začeli izpadati, zato se je pred štirimi leti odločil za kirurško presaditev las, o kateri je tudi odkrito spregovoril. Kot je povedal, se je za poseg, ki ga je opravil v hrvaški kliniki, odločil sam, brez kakršnegakoli nagovarjanja drugih.

Od takrat se Cetinski v javnosti večkrat pojavi z različnimi oblikami pričesk, s katerimi ponosno razkazuje svoje lase.

Po presaditvi las pred štirimi leti se Cetinski v javnosti večkrat pojavi z različnimi oblikami pričesk. | Foto: Pixsell/Matija Habljak Po presaditvi las pred štirimi leti se Cetinski v javnosti večkrat pojavi z različnimi oblikami pričesk. Foto: Pixsell/Matija Habljak

Poleg Cetinskega so na t. i. Hrvaški noči v nemškem mestu nastopili Doris Dragović, Mate Bulić, grupa Vigor, Petar Grašo, TS Dukati in skupina Hrvatske ruže.

Za presaditev las so se odločili tudi številni drugi tuji zvezdniki in o tem procesu odkrito spregovorili, med drugim igralci Matthew McConaugheyJohn Travolta in Bradley Cooper, nekdanji nogometaš David Beckham, košarkar LeBron James in glasbenik Elton John

Preberite tudi: 

Lana Jurčević
Trendi Znana hrvaška pevka je pri 41 letih spet noseča
Tony Cetinski
Trendi Proti Tonyju Cetinskemu potrdili obtožnico zaradi lažnega covidnega potrdila
Maraaya, Aleš Vovk - Raay, Marjetka Vovk
Trendi Raay ni več videti tako
Hrvaška lasje pričeska presaditev las Tony Cetinski
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.