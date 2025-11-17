Ponedeljek, 17. 11. 2025, 16.27
36 minut
Po presaditvi las je Tony Cetinski dolgolasec
Hrvaški pevec Tony Cetinski, ki se je leta 2021 odločil za kirurško presaditev las, je po novem dolgolasec. Svojo novo pričesko je pokazal na koncertu v Frankfurtu, kjer se je odvila t. i. Hrvaška noč.
Med izvajalci, ki so sinoči nastopili v areni Süwag Energie v Frankfurtu, je bil tudi priljubljeni hrvaški pevec Tony Cetinski. Zbrane je presenetil z dolgimi lasmi, ki jih je tokrat spel v čop.
Poseg opravil v hrvaški kliniki
Šestinpetdesetletnega pevca se z začetka njegove kariere marsikdo spomni po bujnih, skodranih laseh, ki pa so mu čez leta začeli izpadati, zato se je pred štirimi leti odločil za kirurško presaditev las, o kateri je tudi odkrito spregovoril. Kot je povedal, se je za poseg, ki ga je opravil v hrvaški kliniki, odločil sam, brez kakršnegakoli nagovarjanja drugih.
Od takrat se Cetinski v javnosti večkrat pojavi z različnimi oblikami pričesk, s katerimi ponosno razkazuje svoje lase.
Po presaditvi las pred štirimi leti se Cetinski v javnosti večkrat pojavi z različnimi oblikami pričesk.
Poleg Cetinskega so na t. i. Hrvaški noči v nemškem mestu nastopili Doris Dragović, Mate Bulić, grupa Vigor, Petar Grašo, TS Dukati in skupina Hrvatske ruže.
Preberite tudi: