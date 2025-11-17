Hrvaški pevec Tony Cetinski, ki se je leta 2021 odločil za kirurško presaditev las, je po novem dolgolasec. Svojo novo pričesko je pokazal na koncertu v Frankfurtu, kjer se je odvila t. i. Hrvaška noč.

Med izvajalci, ki so sinoči nastopili v areni Süwag Energie v Frankfurtu, je bil tudi priljubljeni hrvaški pevec Tony Cetinski. Zbrane je presenetil z dolgimi lasmi, ki jih je tokrat spel v čop.

Poseg opravil v hrvaški kliniki

Šestinpetdesetletnega pevca se z začetka njegove kariere marsikdo spomni po bujnih, skodranih laseh, ki pa so mu čez leta začeli izpadati, zato se je pred štirimi leti odločil za kirurško presaditev las, o kateri je tudi odkrito spregovoril. Kot je povedal, se je za poseg, ki ga je opravil v hrvaški kliniki, odločil sam, brez kakršnegakoli nagovarjanja drugih.

Od takrat se Cetinski v javnosti večkrat pojavi z različnimi oblikami pričesk, s katerimi ponosno razkazuje svoje lase.

Po presaditvi las pred štirimi leti se Cetinski v javnosti večkrat pojavi z različnimi oblikami pričesk. Foto: Pixsell/Matija Habljak

Poleg Cetinskega so na t. i. Hrvaški noči v nemškem mestu nastopili Doris Dragović, Mate Bulić, grupa Vigor, Petar Grašo, TS Dukati in skupina Hrvatske ruže.

Za presaditev las so se odločili tudi številni drugi tuji zvezdniki in o tem procesu odkrito spregovorili, med drugim igralci Matthew McConaughey, John Travolta in Bradley Cooper, nekdanji nogometaš David Beckham, košarkar LeBron James in glasbenik Elton John.

