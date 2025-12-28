Umrla je Brigitte Bardot

V 92. letu starosti je umrla legenda francoske televizije Brigitte Bardot, je po poročanju francoskih medijev sporočila njena fundacija. V zadnjih letih se je igralka in pevka spopadala z vrsto zdravstvenih težav, po umiku iz filmskega sveta pa se je posvetila aktivizmu, zlasti boju za zaščito živali.

V izjavi, s katero je njena fundacija sporočila, da se je Bardot poslovila, so zapisali: "Fundacija Brigitte Bardot z veliko žalostjo sporoča smrt svoje ustanoviteljice in predsednice, gospe Brigitte Bardot, svetovno znane igralke in pevke, ki se je odločila opustiti svojo prestižno kariero, da bi svoje življenje in energijo posvetila dobrobiti živali in svoji fundaciji". Kraja in vzroka smrti niso navedli.

Oktobra je igralka in aktivistka več kot tri tedne preživela v zasebni bolnišnici v Toulonu, nedaleč od svojega doma v Saint-Tropezu. Takrat so jo zaradi resnih zdravstvenih težav in resne bolezni operirali, a je bolnišnico kasneje zapustila. Kot so poročali francoski mediji, je bilo njeno stanje skrb vzbujajoče.

Leta 1956 postala svetovna zvezda

Rojena je bila leta 1934 v bogati pariški družini, a Bardot ni imela srečnega otroštva. Čeprav je bila vzgojena v strogi disciplini, se je uprla konservativnim vrednotam in se takoj pri 18 letih poročila z režiserjem Rogerjem Vadimom. Vadim je bil tisti, ki je prepoznal njen potencial, in jo s filmom In Bog je ustvaril žensko (And God Created Woman) leta 1956 spremenil v svetovno zvezdo.

Francoska intelektualka Simone de Beauvoir jo je v svojem eseju Sindrom Lolita opisala kot lokomotivo ženske zgodovine in prvo resnično osvobojeno žensko povojne Francije. S svojo značilno pričesko, izstopajočimi očmi in ustnicami je Bardot postala utelešenje izraza joie de vivre (veselje do življenja, op. p.). Do leta 1973, ko se je pri 39 letih kot igralka in pevka upokojila, je zaigrala v več kot 50 filmih in izdala več kot 60 pesmi ter postala obraz, po katerem je Francijo poznal ves svet.

Poročila se je štirikrat, najprej z Vadimom, nato z igralcem Jacquesom Charrierjem, s katerim ima sina Nicolasa, njen tretji mož je bil milijonar Gunther Sachs, četrti pa poslovnež in politični svetovalec Bernard d'Ormale, s katerim je bila poročena od leta 1992.

Brigitte Bardot se je poročila štirikrat. Foto: Reuters