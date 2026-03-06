Sedmi dan vojne med Združenimi državami Amerike in Izraelom ter Iranom poročajo o novih nočnih napadih po vsem Bližnjem vzhodu. Izrael je sprožil nove napade na Teheran in Bejrut, medtem ko iranska revolucionarna garda trdi, da je izstrelila rakete na Tel Aviv.

7.15 Ameriški kongres zavrnil resolucijo o vojni proti Iranu

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v četrtek z 219 glasovi proti 212 zavrnil simbolično resolucijo, ki poziva vlado Donalda Trumpa k prekinitvi vojaške operacije proti Iranu, dokler ta ne dobi pooblastila kongresa, poročajo ameriški mediji. Senat je podobno resolucijo zavrnil že dan prej.

Po ustavi lahko vojno razglasi le kongres, kar se je denimo zgodilo v primeru ameriške invazije na Irak leta 2003 pod vodstvom tedanjega predsednika ZDA Georgea Busha mlajšega.

Trump je republikansko predsedniško nominacijo leta 2016 osvojil med drugim po zaslugi ostrih kritik na račun protikandidatov, ki so leta 2003 glasovali za vojno, saj je ta z leti postala izjemno nepriljubljena.

Po napadu na Irak so ameriške vlade nadaljevale z vojaškimi operacijami na tujem, pri čemer so se še vedno sklicevale na iraško vojno resolucijo ali pa zagotavljale, da ne gre za prave vojne, ki bi potrebujejo dovoljenje kongresa. Tokrat so Trumpa v obeh domovih kongresa podprli skoraj vsi njegovi republikanci, ki se jim je pridružilo nekaj demokratov.

Eden od predlagateljev resolucije, republikanec Tom Massie je po glasovanju povedal, da gre kljub temu za zmago, saj da so izsilili vsaj razpravo o vojni. "Vojne so prvi dan vedno popularne, vendar menim, da se bo navdušenje uneslo, ko bo prihajala na dan prava cena vojne," je ocenil po poročanju televizije ABC.

Trumpova vlada je primorana trditi, da pri napadu na Iran ne gre za vojno, saj bi sicer brez kongresne razglasitve vojne kršila ustavo. Problem je, da se opredelitve v uradnih javnih izjavah nenehno spreminjajo.

Zmedo je v torek med pogovorom z novinarji nehote izpostavil kandidat za ministra za domovinsko varnost, senator Markwayne Mullin, navaja televizija CBS. "To je vojna in odstranjujemo grožnjo," je dejal, nakar je na dodatno vprašanje o tem, ali gre za vojno brez pooblastila kongresa, odgovoril, da se je zagovoril in ne gre za vojno. "Dejal sem, da so oni razglasili vojno proti nam, ampak vojna je grda. Mi nismo razglasili vojne. Predsednik nas ni prosil, da razglasimo vojno," je hitel pojasnjevati.

Predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson je izrazil zadovoljstvo, da je resolucija padla. Tudi on je vztrajal, da ZDA niso v vojni z Iranom. "Ministrstvo za vojno je jasno povedalo, da gre za omejene operacije tako glede obsega kot trajanja," je dejal, pri čemer je uporabil novo poimenovanje ministrstva za obrambo ZDA.

6.15 Izrael z novim valom napadov

Izrael je ponoči sprožil val napadov na iransko prestolnico Teheran in Bejrut, na spletu pa so se pojavili tudi posnetki eksplozij v Teheranu. CNN ni uspelo neodvisno geolocirati posnetka, čeprav je mogoče slišati dve osebi, ki razpravljata o napadih. "Proti Pasteurju! Udarili so v tisto smer," pravi moški, ki misli na okrožje Pasteur, kjer je več ključnih vladnih institucij.

Videoposnetek je po iranskih družbenih omrežjih začel krožiti v petkovih zgodnjih jutranjih urah, sredi poročil o intenzivnem bombardiranju Teherana. CNN ni našel nobenih dokazov, da bi se posnetek pred tem pojavil na spletu. Državni mediji so poročali o napadih na avenijo Jomhuri, priljubljeno nakupovalno območje in eno najbolj prometnih ulic v središču Teherana.

Dogajanje na Bližnjem vzhodu:

Požar v hotelu Hilton v Džufairju, okrožju v Manami, glavnem mestu Bahrajna, po napadu iranskega brezpilotnega letala Foto: Reuters

V Manami se dviga dim po prestrezanju iranskega brezpilotnega letala. Foto: Reuters

Dim se dviga iz plovila, ki ga je po navedbah ameriškega centralnega poveljstva (CENTCOM) zadela ameriška vojska. Gre za iranski nosilec brezpilotnih letal. Foto: Reuters

Po eksploziji v smeri letalskega oporišča Ali Al Salem se v Al Jahri v Kuvajtu dviga dim. Posnetek je Reuters pridobil iz videoposnetka na družbenih omrežjih, objavljenega 6. marca 2026. Foto: Reuters

6.00 Trump: Iran smo oslabili za deset let

Donald Trump Foto: Guliverimage Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek izjavil, da je Iran po ameriških napadih "oslabljen za deset let, preden bo lahko znova obnovil svoje zmogljivosti", poroča ABC News.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je dejal, da je Iran odgovoren za širjenje spopadov na Bližnjem vzhodu z napadi na države, ki so se sprva želele izogniti vojni. "Iran je ciljal na zavezniške države, ki bi se sicer želele izogniti vojni, in jih dejansko potisnil v ameriški tabor," je Hegseth dejal na novinarski konferenci na sedežu ameriškega centralnega poveljstva (CENTCOM).

Pete Hegseth Foto: Reuters Dodal je, da so se države, kot so Katar, Bahrajn in Kuvajt, od takrat pridružile Združenim državam. "To dodatno utrjuje enotnost odpora in nam omogoča, da se osredotočimo na točno to, kar moramo doseči," je dejal. Povedal je še, da obžaluje, da se v operacijo proti Iranu ni vključilo Združeno kraljestvo "od prvega dne". "Ampak na koncu smo prišli tja. Prišli smo tja," je dodal Hegseth.