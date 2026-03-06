Na spletu in družbenih omrežjih se je razširilo zgražanje nad igralko Jessie Buckley, ker je svojemu možu postavila ultimat. Moral je izbirati med njo in svojima mačkama.

Tik pred podelitvijo oskarjev je začela priljubljenost ene od nominirank za glavno igralko Jessie Buckley močno padati. Razlog? Mački.

Na spletu je namreč zaokrožil video, ki je sicer nastal že pred meseci, med promocijo filma Hamnet, v katerem Jessie zaigra ob boku Paula Mescala. Čeprav irsko igralko hvalijo zaradi vloge in ji napovedujejo prvega oskarja, pa so oboževalci vse manj navdušeni nad njo.

V videu sta Jessie in Paul namreč spregovorila tudi o psih in mačkih, pri čemer sta oba priznala, da nista ljubitelja mačk, pravzaprav sta oba dejala, da jih ne marata. Paul je celo rekel: "Jeb... mačke."

Zabavna anekdota, ki to ni

Nato je 36-letna igralka delila anekdoto iz zasebnega življenja. Ko je začela hoditi z možem, je ta imel dve mački. Po njenih besedah je ena od mačk proti njej "organizirala upor", doma pa jo je večkrat pričakalo "presenečenje" v obliki iztrebkov na blazini. Bodočemu možu je zato postavila ultimat: ona ali mački.

Nato je v videu zmagoslavno izjavila, da je na koncu zmagala ona.

Vendar pa splet nad njeno zmago ni navdušen. Številni uporabniki družbenih omrežij so se na to odzvali zelo kritično.

Foto: Guliverimage

Veliko komentatorjev meni, da je to, da nekdo zaradi partnerja odda hišnega ljubljenčka, problematično. Nekateri so zapisali, da je to znak pomanjkanja empatije, drugi pa, da se takšne odločitve ne bi smele predstavljati kot zabavne ali simpatične anekdote.

Na forumih in Redditu so se pojavili tudi komentarji, da hišni ljubljenčki, predvsem mačke, pogosto težko prenašajo selitev ali spremembo doma, zato so bili uporabniki še posebej kritični do tega, da je bila zgodba predstavljena na humoren način.

Ne samo, da Jessie in Paul trenutno nista najbolj priljubljena pri spletnih uporabnikih, sprožila sta val razprav o odnosu do živali in tem, kaj je primerno deliti v javnosti.

