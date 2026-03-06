Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
6. 3. 2026,
9.42

Eva Mendes Ryan Gosling

Zvezdniška zakonca prvič po več kot desetih letih spet skupaj pred kamerami

Ryan Gosling, Eva Mendes | Ryan Gosling in Eva Mendes sta se spoznala in zaljubila leta 2011 med snemanjem filma Nevarna obljuba. | Foto Guliverimage

Ryan Gosling in Eva Mendes sta se spoznala in zaljubila leta 2011 med snemanjem filma Nevarna obljuba.

Foto: Guliverimage

Poročena igralca Ryan Gosling in Eva Mendes sta ta teden presenetila, ko sta po več kot desetletju spet skupaj stopila pred kamere.

Ryan Gosling in Eva Mendes sta med hollywoodskimi pari, ki skrbno skrivajo svojo zasebnost. Celo tako zelo, da se že celo desetletje nista skupaj pojavila na rdeči preprogi ali kakšnem drugem uradnem dogodku. Ta teden pa sta to prekinila in skupaj prišla v pogovorni šov komika Jimmyja Fallona.

Gosling je pri Fallonu predstavljal svoj novi film Projekt Zadnje upanje (Project Hail Mary), ki v kino prihaja čez slaba dva tedna, gostovanje v oddaji pa je izkoristil tudi za to, da je ženo presenetil z rojstnodnevno čestitko, ki ji jo je zaigrala godba na pihala.

Poglejte:

Gosling in Mendes sta se spoznala in zaljubila med snemanjem filma Nevarna obljuba (The Place Beyond the Pines) leta 2011, zadnjič pa sta se v javnosti skupaj pojavila na premieri tega filma leta 2013. Leto pozneje se jima je rodila prva, leta 2016 pa še druga hčerka. Od takrat naj bi se tudi poročila, česar nista nikoli uradno potrdila, je pa Mendes o Goslingu večkrat govorila kot o svojem možu.

Eva Mendes Ryan Gosling
