ALEJA pozdravlja pomlad in ob dnevu žena podarja rože

Na naši najmodernejši nakupovalni destinaciji bodo v luči 8. marca delili brezplačne cvetlice za vse ženske in dekleta. Potekala bo tudi nagradna igra, v kateri bodo podelili darilne bone DESETAK.

V osrednjem prostoru ALEJE vas že pričakuje čudovita pomladna kulisa z bogatimi cvetličnimi postavitvami in prikupnim rožnatim medvedkom. Ob dnevu žena bodo tudi letos počastili lepoto, moč in edinstvenost vseh žensk. Tako bodo v petek, 6. marca, podarili več sto brezplačnih lončnic, ki simbolizirajo ženstvenost, ljubezen in nežnost.

Če želite svojo ljubljeno osebo presenetiti s skrbno izbranim šopkom, obiščite cvetličarno Gardenia ali prodajalno Interspar v ALEJI, kjer vas čaka pestra izbira čudovitih aranžmajev za ta poseben dan. Ne pozabite, da je dan žena letos na nedeljo, zato si jih priskrbite pravočasno. Ali ste še vedno brez idej, kaj podariti za 8. marec? Darilni bon DESETAK je vsestranska izbira, saj omogoča obdarovanki, da si izbere nekaj po lastnem okusu. Na dan mučenikov, ki bo v torek, 10. marca, se bodo v ALEJI z drobnimi presenečenji spomnili tudi na gospode.

Še do jutri lahko sodelujete v zabavnem izzivu in osvojitve privlačne nagrade. Med kotički nakupovalne destinacije se namreč skriva rožnati medvedek, ki že komaj čaka, da ga najdete.

Pomlad je tu. Je morda že čas za osvežitev garderobe? V ALEJINIH modnih trgovinah vas čakajo trendovske kolekcije oblačil, obutve in dodatkov. Kmalu pa bo ALEJA zasijala v novih modnih kolekcijah in pisani pomladni kampanji, ki bodo napovedale prihod pomladi v vsej njeni barvitosti.

Foto: Aleja

ALEJA – več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja



Nakupovalno destinacijo ALEJA upravlja družba SES Spar European Shopping Centers. Podjetje trenutno upravlja 32 nakupovalnih lokacij v srednji, južni in vzhodni Evropi s skupno najemno površino (GLA) več kot 866 tisoč kvadratnih metrov. Družba SES je vodilna na trgu velikih nakupovalnih destinacij v Avstriji in Sloveniji. Najemniki v nakupovalnih središčih SES so leta 2024 z več kot 117 milijoni obiskovalcev na leto ustvarili 3,54 milijarde evrov prihodkov iz prodaje. Družba SES svoje znanje in izkušnje na področju razvoja projektov, vodenja gradnje, oddajanja trgovskih prostorov ter upravljanja središč in objektov zelo uspešno ponuja tudi kot storitev zunanjim lastnikom nakupovalnih destinacij. Središča SES so prejela že več nacionalnih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnostnost, prometno zasnovo in inovativno trženje. Leta 2023 je nakupovalno središče ALEJA Ljubljana prejelo ugledno nagrado ECSP Design and Development Award v kategoriji novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 tisoč do 45 tisoč kvadratnih metrov. SES je del Skupine SPAR Avstrija.



Naročnik oglasne vsebine je Aleja.