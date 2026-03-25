Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
25. 3. 2026,
6.32

Slovenija starost zakon otroci rojstvo materinski dan praznik

Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka v Sloveniji okoli 31 let

otroci, družina, mama | Praznovanje materinskega dneva se je v Evropo razširilo iz Združenih držav Amerike po prvi svetovni vojni. Datum praznika se med državami razlikuje, v Sloveniji ga zaznamujemo 25. marca. | Foto Shutterstock

Praznovanje materinskega dneva se je v Evropo razširilo iz Združenih držav Amerike po prvi svetovni vojni. Datum praznika se med državami razlikuje, v Sloveniji ga zaznamujemo 25. marca.

Na današnji materinski dan so v ospredju ženske. Povprečna starost mater ob rojstvu otrok se zvišuje in je leta 2024 znašala 31,1 leta. Predlani so rodile najmanj otrok, 16.875. Več kot polovico otrok so rodile neporočene ženske. Stopnje delovne aktivnosti mater v Sloveniji so ene najvišjih med članicami EU, so ob materinskem dnevu navedli na Sursu.

Leta 2023 so matere v Sloveniji prvič v nekaj več kot stoletni zgodovini spremljanja števila rojstev rodile manj kot 17 tisoč otrok, predlani pa še nekoliko manj, 16.875. Med njimi je bilo 52,4 odstotka dečkov in 47,6 odstotka deklic. V zadnjih nekaj več kot 70 letih se je največ otrok rodilo leta 1955, in sicer 32.096 oz. skoraj dvakrat toliko kot leta 2024, navaja statistični urad (Surs).

Število rojstev upada absolutno in relativno

V letih 1954 in 1955 se je na tisoč prebivalcev rodilo 20,9 otroka, kar je pomenilo največ v zadnjih nekaj več kot 70 letih, leta 2024 pa najmanj, in sicer 7,9. To je bilo enako povprečju EU. Med članicami EU se je predlani največ otrok na tisoč prebivalcev rodilo na Cipru (10,2), najmanj pa v Italiji (6,3).

Povprečna starost matere ob rojstvu otroka se od leta 2019 ni spremenila in znaša 31,1 leta. To je največ od leta 1954, odkar imamo na voljo te podatke. Ob rojstvu prvega otroka so bile predlani v povprečju stare 29,6 leta oz. 0,1 leta manj kot leto pred tem.

Vse več rojenih zunaj zakonske zveze

V zakonski zvezi se je predlani rodilo 7.512 otrok, neporočenim materam pa 9.363. Delež otrok, rojenih zunaj zakonske zveze, narašča. Najmanjše deleže so izmerili v 60. letih prejšnjega stoletja, ko so se gibali okoli devet odstotkov, prvič pa je bila več kot polovica otrok zunaj zakonske zveze rojena leta 2007. Od leta 2010 se ta delež približuje 60 odstotkom, predlani je znašal 55,5 odstotka.

Stopnja delovne aktivnosti mater (18–64 let) z enim otrokom je v Sloveniji predlani znašala 80,6 odstotka, kar nas je uvrščalo na četrto mesto med članicami EU. Pri materah z dvema otrokoma je bila ta stopnja 85-odstotna, s čimer je Slovenija ravno tako zasedla četrto mesto, pri tistih s tremi ali več otroki pa 82,2-odstotna. Višjo so imele le matere na Danskem (83,2 odstotka) in Švedskem (83,8 odstotka).

